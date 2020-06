Range Rover compie 50 anni lanciando un modello celebrativo

Compie 50 anni Range Rover, icona del 4x4 di alto livello e per l’occasione lancia Fifty, un’edizione celebrativa del modello prodotto in sole 1.970 unità, per ricordare l’anno di nascita della Range. Con il suo cofano a conchiglia, il tetto sospeso, il portellone suddiviso e le prese d'aria sui parafanghi anteriori, la Range Rover di oggi rivela la discendenza dall'originale del 1970.

E nel giorno del cinquantesimo anniversario, oggi, è sempre la più efficiente, connessa, lussuosa, capace. Basata sulla lussuosa Autobiography, la Range Rover Fifty sfoggia dettagli esterni speciali in Auric Atlas e due cerchi esclusivi da 22”. Gerry McGovern, Chief Creative Officer di Land Rover ha spiegato: “Nel mondo dei veicoli di lusso, la Range Rover si è sempre posta in una classe a sé, per capacità e durata senza rivali. Finezza ed approccio ingegneristico, unici ed innovativi, sono stati i suoi valori intrinseci, che i nostri clienti hanno ammirato fin dalla presentazione della capostipite nel 1970".

La Range Rover Fifty sarà disponibile anche a passo lungo o standard, in quattro tinte esterne: Carpathian Grey, Rosello Red, Aruba, e Santorini Black. In numeri ancor più ridotti, la SVO (Special Vehicle Operation) di Land Rover offre la Range Rover Fifty in una di tre tinte riprese dalla gamma colori della Range Rover originale: Tuscan Blue, Bahama Gold e Davos White. La gamma delle motorizzazioni comprenderà versioni benzina, diesel e una Plug-in P400e. 50 anni sono passati dal lancio della Range Rover, ma la sua storia ha inizio ancora prima.

A metà degli anni '60, per rivoluzionare il mercato crescente dei 4x4 per il tempo libero, l’Ingegnere responsabile dei nuovi progetti della Rover, Charles Spencer 'Spen' King (nipote dei fondatori di Land Rover), decise di combinare il comfort e la capacità stradale di una Rover con le qualità in off-road di una Land Rover. Lo sviluppo del prototipo della prima SW da 100" iniziò alla fine del 1960, e il primo modello fu presentato alla stampa, con grande successo, nel 1970. Il suo mix di abilità - viaggio in autostrada, off-road e traino con stile e comfort - le assicurò un’immediata popolarità. Il modello originale, (Classic), fu citato come esempio di design industriale quando venne esposto al Louvre nel 1971.

La prima generazione di Range Rover (1970-1996) fu inizialmente disponibile, nel 1970, con due sole porte. Nei suoi 26 anni di vita la Classic si è evoluta con la versione a 4 porte, nel 1981, e con la trasmissione automatica, nel 1982. Il primo diesel arrivò nel 1986. La seconda generazione di Range Rover, nota come P38A, arrivò nel 1994, e divenne subito inconfondibile grazie al familiare profilo, al tetto sospeso, al cofano a conchiglia, al portellone suddiviso e alla linea di cintura ininterrotta: tutti particolari presenti anche oggi. Il veicolo presentava interni ancora più lussuosi conservando tutte le qualità su asfalto e in off-road.

La terza generazione Range Rover (2001-2012) portò con sé una quantità di miglioramenti nei suoi 11 anni di vita. Fra le innovazioni, una struttura monoscocca più rigida (che sostituiva il telaio a longheroni e traverse) e sospensioni completamente indipendenti con molle pneumatiche interconnesse (al tempo quasi tutte le 4x4 montavano assali rigidi). Nel 2012, debuttò la quarta e più recente generazione di Range Rover. Era il primo SUV in alluminio, con un peso inferiore rispetto al modello precedente di ben 420 kg, e presentava un ventaglio di novità off-road.