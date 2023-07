Redditività e free cash-flow record per il Gruppo Renault

Margine operativo del Gruppo: 7,6% del fatturato (+3,0 punti rispetto al primo semestre 2022). Raggiunge 2 miliardi di euro, valore più che raddoppiato rispetto al primo semestre 2022.

Margine operativo del Ramo Auto: 6,2% del fatturato (+4,1 punti rispetto al primo semestre 2022). Si attesta a 1,5 miliardi di euro, valore più che triplicato rispetto al primo semestre 2022.

Risultato netto: 2,1 miliardi di euro, in aumento di 3,8 miliardi di euro rispetto al primo semestre 2022.

Free cash-flow record: 1,8 miliardi di euro, di cui 0,6 miliardi di euro di dividendi ricevuti da Mobilize Financial Services, in aumento di 0,8 miliardi di euro rispetto al primo semestre 2022, grazie alla solida performance operativa.

Solida posizione netta finanziaria del Ramo Auto: 2,2 miliardi di euro al 30 giugno 2023 (+1,6 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2022).

Breakeven in miglioramento del 50% rispetto al primo semestre

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault ha dichiarato Il Gruppo Renault ha registrato una performance record nel primo semestre 2023, sia in termini di redditività che di generazione di free cash-flow. Questi risultati sono il frutto degli sforzi continui che abbiamo compiuto per ridurre i costi negli ultimi 3 anni e della nostra strategia centrata sul valore, associata ai primi benefici derivati da un’offensiva prodotto senza precedenti. I nostri principi fondamentali non sono mai stati tanto sani e solidi.

Nel frattempo, realizziamo, ad una velocità supersonica, i nostri progetti strategici che stanno trasformando il Gruppo in profondità: abbiamo già realizzato lo scorporo di Horse e firmato un accordo di joint-venture con Geely per dar vita ad un protagonista mondiale delle motorizzazioni a basse emissioni. Per quanto riguarda Ampere, il suo scorporo avverrà nel secondo semestre in conformità con il nostro piano: più andiamo avanti in questo processo, più intravvediamo i vantaggi competitivi della nostra entità specializzata in veicoli elettrici e software. La Renaulution va sempre più forte e veloce! L’offensiva prodotto e i progetti strategici ci consentiranno di continuare a migliorare la performance del Gruppo. Infine, la firma degli accordi definitivi dell’Alleanza segna l’ingresso ufficiale in una nuova era di collaborazione. Questi accordi garantiscono la realizzazione di significative opportunità di sviluppo per i tre partner tramite i nostri progetti operativi e sanciscono il forte coinvolgimento di Nissan in Ampere. Conferiscono, inoltre, una maggiore flessibilità al Gruppo Renault a livello di allocazione del capitale, consentendo la cessione delle azioni Nissan», ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.

1 Il bilancio 2022 tiene conto delle riclassificazioni per la prima applicazione della norma IFRS 17 “Contratti assicurativi”.