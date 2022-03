Renault 5 compie 50 anni e li festeggia a Retromobile Parigi

Il 2022 è l’anno in cui Renault 5, modello che ha lasciato il segno in più di una generazione e che ha fatto la fortuna della casa francese, festeggia i suoi primi 50 anni.

A festeggiarla ci penserà il Salone Rétromobile di Parigi, punto di riferimento mondiale per quanto riguarda le auto d’epoca, in cui l’intero stand Renault sarà dedicato alla mitica R5. Su una superficie di 820 m², i visitatori potranno scoprire dodici Renault 5 storiche: dalla versione “L” del 1972 alla Supercinq Baccara del 1990, sua discendente. Spazio anche ai modelli sportivi, grazie alla Renault 5 Alpine, ma anche a quelli che hanno anticipato la storia, come Renault 5 elettrica del 1974.

Quella della fiera francese sarà anche l’occasione giusta per scoprire, il futuro modello elettrico di Renault 5, essenziale e popolare, commercializzata a partire dal 2024. “Siamo contenti di festeggiare il 50° anniversario della mitica Renault 5 con gli appassionati, i fan, i giornalisti, i partner e i club a Rétromobile, uno dei Saloni di auto d’epoca più rinomati in Europa. Sullo stand di Renault, i visitatori potranno riscoprire la storia del modello e farsi un’idea del futuro della Marca con Renault 5 Prototype” ha commentato Hugues Portron, Direttore di Renault Classic. Il design di R5 Prototypa si sposa con le linee originali della brillante antenata.

La presa d’aria del cofano cela lo sportellino di ricarica, i fari posteriori incorporano i deflettori aerodinamici e i fendinebbia inseriti nei parafanghi sono diventati luci diurne LED. Il design contemporaneo della Renault 5 elettrica trae ispirazione al tempo stesso dalla Supercinq e dalla R5 Turbo con parafanghi posteriori allargati. Dalla batteria al gruppo motopropulsore, passando per l’assemblaggio sulla nuova piattaforma CMF-BEV - la piattaforma elettrica compatta più competitiva del mercato -, la futura Renault 5 sarà prodotta nel centro Renault Electricity a nord della Francia.