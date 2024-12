Renault 5 E-Tech Electric: design innovativo e tecnologia all’avanguardia per l’abitacolo

L’abitacolo della Renault 5 E-Tech Electric rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, con dettagli che richiamano l’iconica Renault 5

e soluzioni tecnologiche avanzate che ne proiettano il design verso il futuro.

Plancia: iconicità a due livelli

Il cuore dell’abitacolo è la plancia a due livelli, un omaggio diretto alle generazioni passate della Renault 5. Nella versione alto di gamma Iconic Cinq, la striscia decorativa orizzontale nero lucido, posizionata sopra la zona rivestita, porta la firma retroilluminata “Renault 5”, conferendo un tocco di lusso e tecnologia. Anche i dettagli delle bocchette d’aria si distinguono per un design ispirato alla firma luminosa del frontale dell’auto, un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione ai particolari.

Sellerie e materiali sostenibili

Renault pone l’accento sulla sostenibilità e sull’estetica. I sedili, ispirati alla storica R5 Turbo, vantano una decorazione a forma di “H”, mentre le sellerie sono realizzate con materiali riciclati al 100%. La versione Techno utilizza jeans ottenuti da PET riciclato per rivestire sedili, pannelli porta e plancia, creando un’atmosfera originale e accogliente. L’allestimento Iconic Cinq, invece, esprime audacia con un tessuto grigio impreziosito da dettagli gialli e la grande “5” stampata, sinonimo di stile unico e distintivo.

Tecnologia al servizio del conducente

Il sistema digitale di bordo è all’avanguardia: un doppio display orizzontale definisce l’abitacolo come un ambiente moderno e connesso. Davanti al conducente si trova un driver display digitale da 10,1 pollici (7 pollici per le versioni base), personalizzabile con cinque configurazioni grafiche. A centro plancia, il display multimediale da 10 pollici è alimentato dal sistema OpenR Link con integrazione Google, disponibile per gli allestimenti Techno e Iconic Cinq.

La grafica delle interfacce è ispirata allo stile pop, con colori vivaci e texture personalizzabili, offrendo oltre 128 combinazioni. In particolare, il driver display introduce una rappresentazione 3D del veicolo con dettagli realistici, inclusi il colore esterno e le modalità di guida, un’assoluta novità nel mercato.

Abitabilità e versatilità

Con una lunghezza di 3,92 metri, Renault 5 E-Tech Electric garantisce un’abitabilità sorprendente grazie alla piattaforma AmpR Small, paragonabile a quella della Clio V. Il bagagliaio, con un volume di 326 litri, è tra i più capienti del segmento, e il vano per il cavo di ricarica da 27 dm3 rende ancora più pratico l’utilizzo quotidiano. I vani portaoggetti aggiuntivi, per un totale di 19 litri, sono configurabili con accessori stampati in 3D, permettendo una personalizzazione senza precedenti.