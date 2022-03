Renault al Salone di Retromobile festeggia il 50° anniversario di Renault 5

Nel 2022, Renault 5 festeggia il suo 50° anniversario. Una veneranda età, eppure Renault 5 è più che mai alla moda con la sua prossima rinascita, prevista per il 2024.

Sono stati venduti oltre 5,5 milioni di unità di questo veicolo simbolo della pop culture in molti Paesi. Per un anniversario straordinario, ci volevano festeggiamenti all’altezza. La Marca proporrà, quindi, una serie di appuntamenti per tutto l’anno con eventi, happening e iniziative sui social network.

Dal 16 al 20 marzo 2022, Renault torna alla 46a edizione del Salone Rétromobile di Parigi, con uno stand dedicato all’iconica Renault 5. 12 delle migliori versioni storiche del modello saranno esposte insieme a Renault 5 Prototype.

«Siamo contenti di festeggiare il 50° anniversario della mitica Renault 5 con gli appassionati, i fan, i giornalisti, i partner e i club a Rétromobile, uno dei Saloni di auto d’epoca più rinomati in Europa. Sullo stand Renault, i visitatori potranno riscoprire la storia del modello e farsi un’idea del futuro della Marca con Renault 5 Prototype » ha dichiarato Hugues Portron, Direttore di Renault Classic.

LO STAND RENAULT AL SALONE RÉTROMOBILE

Lo stand della Marca al Salone Rétromobile è un vero omaggio a Renault 5. La forma stessa di questo stand di 820 m² richiama il logo creato appositamente per i festeggiamenti del 50° anniversario.

I 12 modelli storici della collezione Renault Classic saranno esposti, a loro volta, in modo da ricreare il numero cinquanta. Sul “5”, i visitatori potranno ripercorrere la storia di Renault 5, dal lancio dei primi modelli usciti dalle linee di produzione nel 1972 alla Supercinq, suo degno successore. Poco lontano, i veicoli disposti sullo “0” metteranno in risalto l’ampia gamma di colori “pop” proposti da Renault 5. Questa è l’auto della pop culture, figlia del maggio 1968, veicolo anticonformista.

Last but not least, sullo stand ci saranno anche le sue versioni da corsa, come modelli che hanno contribuito a forgiare il mito, affiancate da Renault 5 Prototype che dovremmo vedere sulle strade nel 2024.

Lo stand ospiterà, infine, anche la famosa Renault Estafette, di fianco alla quale i visitatori avranno la possibilità di scoprire ed acquistare diversi articoli della nuova linea di prodotti derivati, appositamente creata per il 50° anniversario di Renault 5.

12 MODELLI STORICI SULLO STAND

Percorrendo lo stand Renault a forma di 50, i visitatori potranno scoprire 12 storici modelli:

- Renault 5 TL, arancione

- Renault 5 TL, verde

- Renault 5 L, gialla

- Renault 5 super produzione

- Renault 5 Alpine

- Renault 5 Le Car Van

- Renault 5 Turbo

- Renault 5 GTL

- Renault 5 elettrica

- Renault 5 Police

- Renault Supercinq GT Turbo

- Renault Supercinq Baccara

Accanto alle auto storiche, Renault 5 Prototype consente ai visitatori di dare una sbirciatina al futuro della Marca.