Renault ed Exotec, innovano la logistica automobilistica

Renault ha presentato oggi, presso il suo più grande magazzino aftermarket a Villeroy, un innovativo strumento logistico 100% automatizzato, progettato da Exotec,

un'azienda francese di robotica industriale. Questa collaborazione rappresenta una novità assoluta mondiale per il costruttore automobilistico.

I robot Skypod® di Exotec facilitano il lavoro degli operatori eseguendo tutte le operazioni di movimentazione delle macchine in altezza e portando i componenti senza rischi di caduta. Questo sistema permette di preparare gli ordini dei componenti sei volte più velocemente e di ridurre la superficie dell'area di stoccaggio necessaria.

"Siamo orgogliosi di collaborare con Exotec per dotare la nostra supply chain di robot Skypod®, posizionando così il sito di Villeroy all’avanguardia dell’innovazione. Grazie a questa soluzione e ai team locali, potremo aumentare del 25% il numero degli ordini preparati e consolidare il nostro impegno nella customer satisfaction che continua ad essere una priorità per noi," ha dichiarato Xavier Lhors, Direttore Logistica Post-Vendita del Gruppo Renault.

"La collaborazione tra il Gruppo Renault ed Exotec unisce un fiore all’occhiello dell’industria automobilistica nazionale con un leader emergente della logistica robotica francese. Abbiamo messo insieme il know-how industriale francese e la volontà di farlo entrare in una nuova era. Siamo orgogliosi di collaborare con il Gruppo Renault, un protagonista del suo settore, che ci ha dato fiducia permettendoci di dimostrare la capacità di Exotec nel rispondere alle esigenze complesse e specifiche dei clienti. La flessibilità e l’agilità del nostro sistema Skypod®, che consente di adattarsi all’evoluzione della produzione, è un vantaggio per gli attori del settore automobilistico che puntano al maggior comfort operativo e alla migliore efficienza," ha aggiunto Thomas Genestar, Direttore Generale Europa Occidentale di Exotec.

Una Soluzione Logistica più Flessibile

L'offerta di Exotec si distingue per la flessibilità e l’adattabilità agli sviluppi delle esigenze di produzione. In grado di adattarsi in tempo reale aggiungendo moduli di stoccaggio, utilizzando robot e modificando i nastri trasportatori, la soluzione Exotec risponde perfettamente alle esigenze dinamiche delle operazioni quotidiane nel sito di Villeroy.

I robot di Exotec sono autonomi e dotati di funzioni avanzate di navigazione e movimentazione. Con un design compatto e grande agilità, si muovono in modo rapido ed efficiente in ambienti logistici complessi, soprattutto in presenza di altri macchinari e operatori.

Attualmente, nel sito di Villeroy, sono disponibili 191 robot per rispondere ad esigenze specifiche, che si tratti di prelievo, inventario, stoccaggio o compattazione. Exotec offre una soluzione flessibile ed open-ended per la gestione dei flussi di prodotti nei centri logistici.

Una Soluzione Automatizzata in Tre Fasi

I robot svolgono ora un ruolo fondamentale, dalla gestione dello stoccaggio dei contenitori alla loro messa a disposizione degli operatori per la preparazione degli ordini:

Immissione: I pallet previsti per lo stoccaggio nell’impianto sono immessi automaticamente in contenitori da 60 litri. I contenitori sono poi trasportati da un robot che li pone sugli scaffali di stoccaggio. Preparazione: Quando vengono ricevuti gli ordini dei clienti, vengono assegnati task di preparazione alle stazioni di picking. Il robot recupera gli articoli ordinati in base ai codici per portarli alle stazioni di picking. Quest’operazione è ripetuta per ogni singolo articolo dell’ordine. Spedizione: Una volta preparati gli articoli, i pacchi sono trasportati nel reparto spedizione, dove vengono sigillati ed istradati verso le banchine di spedizione per essere caricati sui camion.

Oltre a migliorare le condizioni lavorative e la sicurezza degli operatori del sito di Villeroy, questo nuovo sistema risponde su misura alle esigenze dei clienti del Gruppo Renault: tempi di consegna ridotti, per un’offerta post-vendita sempre più performante.