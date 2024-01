Renault, forte aumento delle vendite nel 2023

Per quanto riguarda il mercato delle vetture elettriche, la Marca intensifica l’offensiva, conquistando il 3° posto nei veicoli elettrificati, grazie a Mégane E-Tech Electric, che rappresenta il 2,2% del mercato elettrico, e al successo delle motorizzazioni ibride sempre più richieste (Austral, Clio e Captur sono nella Top 10 dei veicoli ibridi in Europa). Dacia Jogger HYBRID 140, commercializzata da Gennaio2023, rappresenta oltre il 25% degli ordini dei clienti Jogger. Dacia Spring Electric sale sul podio dei veicoli elettrici più venduti a privati in Europa. Il portafoglio ordini del Gruppo in Europa vanta una previsione di 2,5 mesi di vendite, a fine dicembre 2023. Il 2024 sarà un anno ricco di lanci commerciali, con 10nuovi modelli che sosterranno la performance.

Per quanto riguarda i veicoli commerciali, con un solido aumento del 19,9%, Renault supera la performance del mercato mondiale, in crescita del 10,4%. Renault supera di gran lunga la performance del mercato europeo, in crescita del 13,9%: la Marca guadagna così quote di mercato, passando dal 5° al 2° posto sul mercato europeo delle autovetture + veicoli commerciali e portando avanti la sua politica commerciale basata sul valore, con una vendita su due a clienti privati. Inoltre, Renault vanta chiaramente una posizione di leader europeo dei veicoli commerciali con una crescita del 25,7% rispetto al mercato, che registra un incremento del 15,3%. Kangoo/Express (+32,4%) e Master (+14,5%) sono leader dei rispettivi segmenti. In linea con la sua strategia basata sul valore, Renault accelera la riconquista dei segmenti C e superiori (+26%) in Europa- Nel segmento C e superiori in Europa, la Marca Renault registra una crescita delle vendite del 26% rispetto al 2022, grazie al successo di Arkana, Austral, Espace E-Tech e Megane E-Tech Electric.

Inoltre, le versioni alto di gamma, come Esprit Alpine, sono universalmente apprezzate dai clienti. Il 51% delle vendite di Austral e il 44% delle vendite di Espace sono nella versione Esprit Alpine. Sul fronte elettrico Renault accelera nelle vendite del +19,7% in un solo anno (270.362 unità vendute) e conquista il 3° posto in Europa a livello di autovetture elettrificate. Il volume delle vendite dei veicoli elettrificati raggiunge ora il 39,7% delle vendite di autovetture della Marca. Questa dinamica è sostenuta dall’aumento del 62% delle vendite di veicoli ibridi (HEV), ossia 185.666 unità. Austral, Clio e Captur sono nella Top 10 dei veicoli ibridi più venduti in Europa. Megane E-Tech Electric, lanciata a metà del 2022, è il veicolo che ha permesso di riposizionare la Marca sul mercato elettrico e di conquistare nuovi clienti (tasso di conquista sulla concorrenza superiore al 50% in Europa).

Nel 2023 sono state vendute 47.504 unità di Megane E-Tech Electric, che è ora entrata nella Top 3 della categoria in Europa. L’offerta elettrica della Marca Renault sarà completata, nel 2024, con Scenic E-Tech Electric e Renault 5 E-Tech Electric. Il 2024 sarà un anno storico, con il lancio di 7 nuovi veicoli. In Europa, Dacia ha venduto 562.890 unità. La Marca sta riscuotendo un crescente successo e registra un aumento del 17,4% su un mercato in crescita del 13,9%. Dacia guadagna così ben 4 posizioni, attestandosi ora all’11° posto sul mercato europeo delle autovetture + veicoli commerciali. Dacia entra nella Top 10 del mercato delle autovetture in Europa.

Questa performance ha permesso a Dacia di raggiungere quote di mercato record: 3,8% (+0,1 punti rispetto al 2022) nelle autovetture + veicoli commerciali; 4,3% (+0,1 punti rispetto al 2022) nelle autovetture; 8,3% (+0,7 punti) nelle autovetture per i clienti privati. La Marca si riconferma al 2° posto sul podio europeo delle vendite a privati, il suo mercato principale. Nel 2024 Dacia lancerà 2 nuovi modelli: Nuovo Dacia Duster, ordinabile a partire da Marzo 2024 e Nuova Spring Electric, con un inedito design esterno ed interno, ordinabile a partire dall’estate 2024. In aggiunta, la Marca presenterà a fine 2024 Bigster, un veicolo che si inserisce nel segmento c.