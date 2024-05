Renault e Geely lanciano HORSE Powertrain; per sviluppare nuove motorizzazioni

L’11 luglio 2023 segna una data storica per l’industria automobilistica. Il Gruppo Renault, Geely Holding Group e Geely Automobile Holdings Limited hanno ufficialmente lanciato HORSE Powertrain Limited,

una joint-venture dedicata alla progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di motori e soluzioni di propulsione a basse emissioni. Con sede a Londra, questa nuova entità punta a diventare leader nel campo delle motorizzazioni termiche e ibride, affrontando una delle sfide più urgenti del settore: la decarbonizzazione dei trasporti su strada.

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha sottolineato l'importanza di questa partnership: "Oggi è stato compiuto un passo importante per affrontare una delle maggiori sfide che si prospettano all’industria automotive: la decarbonizzazione dei trasporti su strada. La partnership con un’azienda leader come Geely per creare un nuovo protagonista dotato delle capacità, del know-how e delle competenze necessarie per sviluppare tecnologie relative alle motorizzazioni termiche a bassissime emissioni e tecnologie ibride ad alto risparmio, è di fondamentale importanza per il futuro. Con HORSE Powertrain, il Gruppo Renault può conquistare la leadership ed acquisire una portata mondiale in un settore che rappresenta oltre l’80% delle sue vendite."

Dall’altra parte, Eric Li, Presidente di Geely Holding, ha aggiunto: "Affinché il settore raggiunga l’obiettivo della neutralità carbonica nei prossimi decenni, è fondamentale puntare su sinergie mondiali, tecnologie multiple e condivisione delle esperienze. Ecco perché siamo lieti che la nostra partnership con il Gruppo Renault stia diventando oggi una realtà commerciale. HORSE Powertrain Limited avrà il portafoglio, la portata e le capacità necessarie per offrire le soluzioni a basse emissioni richieste dall’industria automobilistica del futuro. Il lancio odierno apre un nuovo capitolo per la mobilità sostenibile e Geely è orgogliosa di contribuirvi."

Per affrontare con successo la sfida della decarbonizzazione, in un mercato dove oltre la metà dei veicoli prodotti sarà ancora dotata di motorizzazione termica entro il 2040, Renault e Geely ritengono fondamentale abbinare più tecnologie. HORSE Powertrain Limited, infatti, si concentrerà su motori a combustione interna ad alta efficienza, carburanti a basse emissioni di carbonio e idrogeno. L’azienda si propone di progettare, sviluppare, produrre e commercializzare sistemi e soluzioni di gruppi motopropulsori ibridi e termici con tecnologie all’avanguardia, tra cui motori, trasmissioni, sistemi ibridi e batterie.

HORSE Powertrain si pone come protagonista nella trasformazione del mercato, aprendo la strada alle tecnologie ibride e termiche a bassissime emissioni. Grazie al trasferimento della proprietà intellettuale da Renault e Geely, l’azienda sarà in grado di sviluppare autonomamente le future tecnologie dei motori e delle trasmissioni necessarie, con particolare attenzione ai carburanti alternativi come metanolo verde, etanolo e idrogeno.

Fin dal primo giorno, HORSE Powertrain Limited sarà leader mondiale nelle soluzioni per gruppi motopropulsori ibridi e termici, con:

17 stabilimenti mondiali

9 clienti in 130 Paesi

5 centri di R&S

Circa 19.000 dipendenti

Circa 15 miliardi di euro di fatturato annuo previsto

Circa 5 milioni di gruppi motopropulsori previsti all’anno

L’azienda coprirà tutti i tipi di soluzioni ibride: Full Hybrid e Plug-in Hybrid a grande autonomia, oltre a motori a combustione interna che utilizzano carburanti alternativi come etanolo, metanolo, GPL, GNC, idrogeno, e altri.

La struttura di governance di HORSE Powertrain Limited vede una stretta collaborazione tra Renault e Geely, con Matias Giannini nominato CEO. Lee Ma e Juan Ferrera saranno rispettivamente Direttore Finanziario e Direttore Risorse Umane. La gestione dei sottogruppi Aurobay e Horse, che hanno unito il know-how industriale e gli asset, rimane invariata: Ruiping Wang sarà CEO di Aurobay e Patrice Haettel CEO di Horse, entrambi risponderanno direttamente a Giannini.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da sei membri: tre consiglieri di Geely (Daniel Li, Jerry Gan e Joe Zhang) e tre del Gruppo Renault (François Provost, Gilles Le Borgne e Denis Le Vot). A partire dal 31 maggio 2024, le rispettive entità operative Horse e Aurobay saranno deconsolidate rispettivamente da Renault e Geely.

HORSE Powertrain sarà fornitore di numerosi clienti industriali, tra cui Renault, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan e Mitsubishi Motors Company. L’azienda è pronta a collaborare con clienti e partner in tutto il mondo, offrendo soluzioni complete in ambito tecnologico per i gruppi motopropulsori e cercando partner per rafforzare la copertura della catena del valore.

Con HORSE Powertrain Limited, Renault e Geely aprono un nuovo capitolo per la mobilità sostenibile, puntando su tecnologie all’avanguardia e sinergie globali. Questa joint-venture rappresenta un passo cruciale verso un futuro a basse emissioni, confermando l'impegno dei due gruppi nella lotta contro il cambiamento climatico e nella promozione di una mobilità più pulita ed efficiente.