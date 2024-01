Renault incornicia il 2023 con il boom di vendite

Come per uno champagne d’annata, il 2023 sarà un anno da incorniciare per il gruppo Renault, in grado, nonostante le crisi internazionali, di aumentate la crescita delle vendite a ritmi eccezionali, soprattutto nei segmenti più remunerativi e in quelli più futuribili, come ad esempio l’elettrico.



L’Italia è il mercato dove il Gruppo è cresciuto di più in Europa continentale con un aumento delle vendite del 37%, che ci ha permesso di conquistare una quota di mercato del 5,2%. Un’avanzata trainata dai successi dei nuovi prodotti, tra cui Nuova Clio, che si è subito posizionata sul podio del suo segmento, Austral, Mégane E-TECH Electric e Nuovo Arkana. Questi ultimi modelli ci hanno permesso di crescere nel segmento C, il segmento del futuro, quello dove c’è più valore.

Non solo. Renault vende due auto su tre ai clienti privati, contro una media di mercato di una su due, e questo si traduce in un maggior radicamento nei canali più redditizi. Insomma, in un anno difficile, più concorrenziale, dove abbiamo rivisto apparire sul mercato tante km 0, manteniamo la barra dritta verso il valore.



Per quanto riguarda le vendite di vetture elettriche in Italia, in un mercato che deve ancora spiccare il volo, e speriamo accada presto, noi siamo presenti con una gamma molto ricca: abbiamo raggiunto una quota del 9,2% e Megane E-TECH Electric e Twingo E-TECH Electric si posizionano nella top ten dei veicoli elettrici più venduti a privati. Infine , nei veicoli commerciali Renault si posiziona sul podio, con una quota di mercato dell’8,5%, in crescita di 1,2 punti rispetto al 2022.

Entusiasmanti anche i risultati in Europa, dove Renault è cresciuta del 19,3%, superando abbondantemente la performance del mercato (+13,9%). Un balzo in avanti che ci ha permesso di scalare ben tre posizioni nella classifica europea delle autovetture e veicoli commerciali, passando dal 5° al 2° posto. Merito dell’exploit dei nostri prodotti sul mercato britannico (+51%), italiano (+37%) e spagnolo (+30%). Grazie al successo di Arkana, Austral, Espace E-Tech e Megane E-Tech Electric, Renault registra in Europa una crescita delle vendite del 26% nel segmento C e superiori, dove si crea più valore. Inoltre, Renault rafforza la sua posizione di leader europeo dei veicoli commerciali con una crescita del 25,7% rispetto ad un mercato che registra un incremento del 15,3%. E infine nel mercato delle vetture elettrificate Renault conquista il 3° posto in Europa, con un aumento delle vendite del 19,7%. Un successo dovuto soprattutto a Megane E-Tech Electric, entrata nella Top 3 della categoria in Europa.



A livello mondiale la Marca Renault ha registrato a livello globale una crescita delle vendite del 9,4%. In particolare, nel segmento dei veicoli commerciali le consegne sono aumentate del 19,9%, una performance quasi doppia rispetto all’intero mercato mondiale. Renault è la marca francese più venduta nel pianeta. Ottimi i risultati anche di Alpine (+22,1%). Dando uno sguardo al futuro, ora che la riconquista del segmento C è ben avviata, Renault può iniziare quella del segmento D. Dopo l’esordio con Espace, lanciato nel 2023, proseguiremo nel 2024 introducendo sul mercato Rafale, il nostro nuovo suv coupé.



Nel 2024, è previsto a livello globale il lancio di ben 7 nuovi modelli: 2 nuove autovetture 100% elettriche, con Scenic E-Tech Electric e Renault 5 E-Tech Electric, che scopriremo al prossimo Salone dell’Auto di Ginevra. 2 nuovi veicoli ibridi in Europa, tra cui Rafale E-Tech. Nuovo Renault Master (nelle versioni termica ed elettrica). 2 nuovi veicoli per i mercati extra-europei: Kardian e un veicolo Renault Korea Motors. “Sarà anche questo un anno ricco di soddisfazioni, ne sono convinto. Merito della straordinaria squadra di donne e uomini che stanno trasformando questo Gruppo in un eccezionale caso di successo a livello mondiale. E un grande grazie da parte mia va naturalmente al team italiano” commenta Raffaele Fusilli, ad di Renault Italia