Renault Italia è Top Employer 2025: il benessere dei dipendenti al centro della strategia aziendale

Renault Italia si conferma per il terzo anno consecutivo tra le eccellenze del mondo del lavoro, ottenendo la Certificazione Top Employer 2025.

Un traguardo significativo che premia l’impegno dell’azienda verso i propri dipendenti e la filosofia “Time for Quality Life”, pilastro della strategia HR del gruppo.

“Per noi di Renault Italia, il benessere dei dipendenti non è solo un obiettivo, ma un valore fondante che ispira ogni azione,” ha dichiarato Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia. “Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento per il terzo anno consecutivo, ma il nostro obiettivo è l’eccellenza: puntiamo a raggiungere un punteggio dell’85% entro i prossimi anni.”

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dal Top Employers Institute, che analizza e certifica le migliori aziende in termini di politiche HR in 121 Paesi, coprendo sei macro-aree e 20 topic, tra cui People Strategy, Talent Acquisition, Diversity & Inclusion, Wellbeing e Employer Branding. Renault Italia, in particolare, ha ottenuto un punteggio del 79,7%, in crescita di 4,5 punti rispetto all’anno precedente.

Una Marca Empatica e Vicina alle Persone

Il DNA human centric di Renault si riflette nella mission aziendale: non solo collegare luoghi, ma avvicinare persone. L’approccio empatico e caloroso della Marca, valorizzato dal piano strategico Renaulution lanciato nel 2021 da Luca de Meo, si traduce in iniziative concrete per migliorare la qualità della vita dei dipendenti.

“Time for Quality Life” è il cuore di questa visione, con azioni mirate a favorire un ambiente di lavoro inclusivo, accogliente e innovativo. Tra le aree di eccellenza riconosciute dal Top Employers Institute spiccano la People Strategy, la Diversity & Inclusion e l’Employer Branding, grazie al lavoro svolto dal team HR guidato da Giuseppe Mantegna, Direttore Risorse Umane Gruppo Renault Italia.

Impegni e Obiettivi Futuri

Renault Italia non si ferma. L’azienda mira a superare gli standard di eccellenza della certificazione, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per le politiche aziendali innovative. “Intercettare le esigenze dei collaboratori e soddisfarle è un motivo di orgoglio e una priorità,” ha sottolineato Fusilli.

Grazie alla sua filosofia vincente, Renault si posiziona come esempio virtuoso nel panorama italiano ed europeo, dimostrando che un’azienda può essere innovativa, inclusiva e umana allo stesso tempo.