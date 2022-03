Renault Italia scalda i motori per il rally del Ciocco

Andrea Mabellini, neo-campione del Clio Trophy Toksport nell’ERC con la Clio Rally5, affronterà la nuova stagione con un doppio impegno al volante della Clio Rally4.

In Italia punterà al titolo due ruote motrici nel Campionato Italiano Assoluto Rally 2RM (CIAR) e nel Campionato Italiano Rally Promozione 2RM (CIRP). Proseguirà, inoltre, nell’ERC grazie al premio ottenuto con il titolo 2021, passando quindi al volante della Clio Rally4.

Il giovanissimo pilota bresciano, appena 22 anni, sarà come sempre affiancato da Virginia Lenzi: l’affiatata coppia, oltre a conquistare il titolo nel Clio Trophy Toksport, ha affrontato lo scorso anno due importanti appuntamenti in Italia, il Rally Due Valli e il Rally di Monza valido per il WRC, portando in entrambi i casi la Clio Rally4 al successo fra le 2RM. A gestire la Clio di Mabellini sarà, come avvenuto l’anno scorso nelle due gare italiane, la HK Racing, struttura guidata da Felice Re.

«Siamo davvero felici di poter prendere parte a questo campionato – ha affermato Andrea Mabellini – e naturalmente un ringraziamento particolare va a Renault per questa importante opportunità. Puntiamo in alto: io e Virginia abbiamo già potuto provare l’anno scorso la Clio Rally4 e ne siamo rimasti da subito piacevolmente sorpresi; siamo sicuri che insieme ad HK Racing potremo puntare ad ottenere importanti risultati».

LA SFIDA DI MABELLINI PARTE DAL RALLY DEL CIOCCO

Partirà già questa settimana l’impegno di Mabellini: la sua stagione tricolore scatterà infatti dal 45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo.

La stagione del CIAR entrerà infatti nel vivo da venerdì mattina quando, alle 8.00, prenderà il via lo shakedown che apre la nuova stagione. Alle 14.10 la partenza ufficiale del rally toscano, con 12 prove speciali ripartite fra venerdì (3 le PS in programma) e sabato con le restanti 9.

L’arrivo sulla pedana al Ciocco a partire dalle 17.00 di sabato.

AL VIA NEL CIRA L’EQUIPAGGIO PEDERZANI-MOMETTI

La HK Racing raddoppia il suo impegno 2022 con le Clio Rally4 puntando anche al Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA): in questo caso, la vettura di Casa Renault sarà affidata al varesino Riccardo Pederzani, classe 1988 e protagonista negli ultimi due anni del CIR Junior, affiancato da Roberto Mometti alle note.