Renault: nuova 5 E-Tech Electric: ordinabile in Italia le prime due versioni

Renault 5 E-Tech Electric ha tutte le carte in regola per favorire la transizione elettrica.

Con un design accattivante e una dinamica di guida senza pari nel segmento B, questa iconica vettura offre un’esperienza piacevole e semplice della tecnologia elettrica e digitale.

Renault 5 E-Tech Electric è dotata del sistema OpenR Link di ultima generazione, con oltre 50 App e servizi pratici. Questo sistema funziona con una fluidità senza pari nell’industria automotive. La produzione avverrà nello stabilimento francese di Douai, sfruttando un ecosistema compatto di fornitori situati entro un raggio di 300 km.

Cinque allestimenti entro il 2025

Renault 5 E-Tech Electric sarà disponibile in cinque allestimenti: Five, Evolution, Techno, Iconic Cinq e l’edizione speciale Roland-Garros. L’apertura degli ordini riguarda inizialmente le versioni Techno e Iconic Cinq, dotate di batteria comfort range da 52 kWh, con un’autonomia fino a 410 km WLTP. Nel 2025, l’apertura degli ordini si estenderà a tutte le versioni.

Due opzioni di autonomia

Sono disponibili due batterie agli ioni di litio. La batteria comfort range da 40 kWh offre un’autonomia fino a 300 km e sarà disponibile nel 2025 con un prezzo a partire da 25.000 euro (incentivi esclusi). La batteria da 52 kWh, disponibile nelle versioni Techno e Iconic Cinq, consente di percorrere fino a 410 km WLTP.

Entrambe le versioni sono equipaggiate con un motore elettrico da 150 cv, progettato da Ampere, che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi. Inoltre, dispongono di un caricatore bidirezionale AC da 11 kW con funzioni V2L (vehicle to load) e futura V2G (vehicle to grid), oltre a un caricatore rapido DC con picco di 100 kW che consente una ricarica dal 15% all’80% in soli 30 minuti.

Priorità ai titolari di R5 R Pass

I titolari di R5 R Pass saranno i primi a poter ordinare le versioni Techno e Iconic Cinq, con un periodo di 10 giorni (fino al 30 maggio) per configurare e ordinare la Renault 5 E-Tech Electric. Dal 31 maggio, gli ordini saranno aperti al pubblico.

Accessori personalizzati inediti

I clienti potranno scegliere tra cinque tinte carrozzeria: Giallo Pop!, Verde Pop!, Blu Notturno, Bianco Nacré e Nero Etoilé, e configurare la vettura con una gamma di 104 accessori, inclusi stripping personalizzati per il tetto e le porte anteriori. Gli interni offrono 19 litri di vani portaoggetti configurabili e personalizzabili, con accessori stampati in 3D.

Listino prezzi di Renault 5 E-Tech Electric

Le versioni Techno e Iconic Cinq, disponibili all’apertura degli ordini, includono un ricco equipaggiamento di serie: pompa di calore, caricatore bidirezionale AC da 11 kW, caricabatterie rapido fino a 100 kW DC, climatizzazione automatica, cerchi in lega da 18’’, parking camera, Adaptive Cruise Control e doppio display orizzontale con quadro strumenti digitale da 10’’ e display centrale da 10,1’’ con sistema multimediale OpenR Link.

La Renault 5 E-Tech Electric nella versione Techno comfort range è disponibile a partire da 32.900 euro (incentivi esclusi). Con i prossimi incentivi statali del 2024 e in caso di rottamazione, il prezzo scenderà a partire da 21.900 euro.