Renault Nuovo Captur ordinabile in Italia dal 16 aprile a partire da € 22.550

Da quando è stato lanciato nel 2013, il Captur di Renault ha catturato l'attenzione di oltre due milioni di clienti in 90 paesi, affermandosi come una delle scelte preferite nel segmento B.

Oggi, il Nuovo Captur si presenta completamente rivoluzionato, combinando un'estetica dinamica con soluzioni tecnologiche e sostenibili al passo con i tempi.

Il design del Nuovo Captur è stato radicalmente trasformato. Un frontale distintivo caratterizzato da una nuova calandra sfaccettata e il logo Nouvel’R accentuano la sua presenza su strada. Il veicolo sfoggia una firma luminosa innovativa e gruppi ottici anteriori Full LED di serie. L'aspetto è completato da un posteriore modernizzato che include un diffusore rivisitato e fari con guscio trasparente, conferendo al modello un look fresco e contemporaneo.

All'interno, Captur fa un salto qualitativo con l'introduzione di sellerie che utilizzano tessuti riciclati, riflettendo l'impegno di Renault verso la sostenibilità. Il sistema multimediale OpenR Link, con il suo touchscreen verticale da 10,4”, porta l'infotainment a un nuovo livello. Integrato con Google e Android Automotive 12, il sistema è progettato per offrire un'esperienza utente intuitiva e ricca di funzionalità, inclusa la compatibilità con Android Auto® e Apple Carplay®.

Il Nuovo Captur è disponibile in una varietà di colorazioni e configurazioni, incluso il popolare finish bitono. I clienti possono scegliere tra motorizzazioni che includono l'innovativo E-Tech full hybrid da 145 cv, che rappresenta una scelta privilegiata per il 30% dei clienti italiani grazie alla sua efficienza energetica e alle basse emissioni di CO2.

Inoltre, il modello offre una versione alimentata a bifuel benzina-GPL, che riduce le emissioni di CO₂ del 10% rispetto ai motori benzina tradizionali e garantisce un'autonomia impressionante fino a 1.100 km grazie alla doppia alimentazione.

Il lancio del Nuovo Captur include anche la versione esprit Alpine, che si distingue per un aspetto più sportivo ispirato al prestigio del marchio Alpine. Questa variante non solo arricchisce la gamma ma sottolinea ulteriormente la personalità distintiva del modello.

Con prezzi che partono da € 22.550 per la versione evolution, il Nuovo Captur è posizionato per continuare la sua storia di successo, offrendo agli automobilisti un'opzione attraente che combina stile, tecnologia e sostenibilità. Non c'è mai stato un momento migliore per scoprire perché il Captur rimane una scelta top nel suo segmento.