Renault e R-FIT lanciano il kit di retrofit elettrico per le icone del passato

Il kit di retrofit elettrico per la Renault 5 sarà commercializzato a metà del 2023, mentre quello per Twingo sarà introdotto in un secondo tempo, sempre sul mercato francese.

I 3 modelli sottoposti a retrofit saranno esposti sullo stand Renault a Rétromobile. I visitatori potranno scoprire l’offerta e chiedere consigli direttamente in loco, prima di passare l’ordine del kit di retrofit elettrico 4L sullo stand dell’azienda partner R-FIT. L’ordine del kit di retrofit elettrico per la Renault 4 sarà disponibile alla vendita anche online, dal 1° febbraio, sul sito rfitvintage.com al prezzo di € 17.900 IVA inclusa (installazione compresa), esclusi bonus ed incentivi.

I MOLTEPLICI VANTAGGI DEL RETROFIT

Il retrofit consiste nell’eliminare il motore termico e il serbatoio del veicolo sostituendoli con un motore elettrico e una batteria. La durata di vita dei veicoli d’epoca convertiti all’elettrico si allunga. Non emettono CO 2 e sono particolarmente adatti alle attuali condizioni di guida urbana, soprattutto nelle zone a basse emissioni (ZFE-m).

Avendo superato con successo i vari test di omologazione dell’UTAC, questa conversione vanta un livello di sicurezza conforme agli standard di mercato.

L’offerta permette anche di contare in Francia su contributi nazionali e regionali (in funzione del reddito e delle regioni) e di ridurre il TCO e i costi di manutenzione.

Dopo aver sottoposto il veicolo a retrofit, il proprietario può circolare tranquillamente, in quanto sarà dotato di certificati di omologazione e immatricolazione da cui risulta, come tipo di fonte energetica, l’elettricità (EL) invece della benzina (ES).

Siamo entusiasti all’idea di lanciare i kit di retrofit elettrico che permetteranno, sia agli appassionati che tengono alla propria auto, sia alle giovani generazioni, di circolare per le strade francesi a bordo delle nostre iconiche Renault 4, Renault 5 e Twingo. Oltre al fatto che le nuove motorizzazioni elettriche favoriscono l’economia circolare, i kit di retrofit elettrico sono una soluzione per associare piacere di guida, risparmio e affidabilità, senza snaturare lo stile né le intramontabili linee originali di queste popolari icone, ha sottolinato Hugues Portron, Direttore di The Originals Renault – La collezione.

Con il nuovo lancio di kit di retrofit elettrico per i suoi modelli cult, Renault dimostra ancora una volta la propria volontà di far entrare la Marca nella modernità, consolidando al tempo stesso la sua posizione di leader nei veicoli elettrici urbani al passo con i tempi.

Scheda tecnica del kit di retrofit elettrico proposto per la Renault 4: