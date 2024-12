Renault R5 E-Tech Electric e Marco Mengoni: uniti per "Prendersi la Scena"

Renault annuncia una partnership d’eccezione: la nuova R5 E-Tech Electric si unisce a Marco Mengoni, icona della musica italiana e internazionale.

Un incontro di due mondi che condividono valori comuni come innovazione, empatia e capacità di trasformare il passato in un motore per il futuro.

Marco Mengoni, con una carriera straordinaria che include 85 dischi di platino, 2,9 miliardi di streaming audio e video, e una doppia vittoria al Festival di Sanremo, rappresenta un artista che ha saputo evolversi costantemente. Allo stesso modo, la Renault 5 E-Tech Electric si ispira all’iconica R5 del 1972, reinterpretandone il design in chiave contemporanea attraverso uno stile retro-futuristico.

Una campagna che parla di scena e innovazione

Da questa sintonia nasce la campagna social “Nati per prendersi la scena”, sviluppata dall’agenzia creativa LePub. Il concept racconta come la Renault 5 E-Tech Electric e Marco Mengoni siano capaci di trasformare qualsiasi luogo in un palcoscenico. La campagna si articolerà attraverso formati statici e video diffusi sui canali social di Renault Italia e dell’artista per tutto il 2025.

Partner ufficiale del Tour 2025

La collaborazione non si ferma qui: Renault sarà Official Partner del tour estivo “Marco negli stadi 2025”, già attesissimo con diverse tappe sold out nei principali stadi italiani. La R5 E-Tech Electric sarà protagonista non solo della campagna, ma anche di eventi esclusivi legati al tour, rafforzando il legame tra il brand e l’artista.

Un messaggio che unisce passato e futuro

Renault, da oltre 120 anni, si distingue per la sua capacità di creare connessioni tra le persone, superando il semplice concetto di mobilità. Con la R5 E-Tech Electric, la casa automobilistica celebra il suo glorioso passato proiettandosi verso un futuro innovativo e sostenibile. Allo stesso modo, Marco Mengoni incarna la capacità di evolversi attraverso il tempo, esplorando nuovi orizzonti senza mai perdere la propria identità.

Questo connubio tra arte e tecnologia non è solo una strategia di marketing, ma un modo per raccontare una storia di valori condivisi, dove tradizione e innovazione si incontrano per conquistare la scena.