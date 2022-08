Renault rivede al rialzo prospettive per il 2022

Il Gruppo Renault rivede al rialzo le prospettive finanziarie per il 2022 e accelera la sua trasformazione.

Sono queste le principali evidenze emerse dalla presentazione dei risultati del primo semestre 2022 del Gruppo. Significativo il miglioramento della redditività, con un più 4,7% di margine operativo. Forte generazione di free cash-flow, pari a 956 milioni di euro. Consolidamento della struttura finanziaria, con un indebitamento netto ridotto di 1,2 miliardi di euro, -426 milioni di euro. “Il Gruppo Renault continua a portare avanti con determinazione la sua profonda trasformazione e la ripresa delle attività. I risultati del primo semestre 2022 ne sono la prova: nonostante tutte le contrarietà dovute alla sospensione dell’attività in Russia, alla crisi dei semiconduttori e all’inflazione dei costi, il Gruppo continua a migliorare la performance operativa e comincia a trarre vantaggio dal successo dei nuovi veicoli lanciati. Avendo ampiamente compensato la perdita delle attività russe e proseguendo la sua trasformazione ad alta velocità, il Gruppo Renault rivede al rialzo le prospettive finanziarie per il 2022.

In autunno, in occasione del Capital Market Day, saranno presentati i nuovi obiettivi finanziari a medio termine e l’accelerazione dell’implementazione della Renaulution. Stiamo mobilitando tutte le nostre energie per trasformare il Gruppo Renault in un attore competitivo, tecnologico e responsabile” ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. Il fatturato del Gruppo raggiunge quota 21,1 miliardi di euro, stabile rispetto al primo semestre 2021, nonostante il calo dell’11,9% delle vendite mondiali del Gruppo nel periodo, in un contesto di mercato ancora difficile. Il margine operativo del Gruppo raggiunge 988 milioni di euro (4,7% del fatturato), con un miglioramento di 556 milioni di euro e 2,6 punti rispetto al primo semestre 2021. A livello di auto, Renault Arkana registra oltre 100.000 ordini dal lancio, di cui il 60% nella versione E-TECH e il 60% nel canale di vendita a privati. Renault Megane E-TECH Electric, con un lancio promettente, vanta già oltre 25.000 ordini, di cui il 75% nelle versioni alto di gamma e l’80% con le motorizzazioni più potenti. Dacia Sandero si riconferma il veicolo più venduto a privati in Europa. Con oltre 30.000 ordini registrati nel primo semestre, Dacia Spring 100% elettrica è al primo posto in Europa nelle vendite di veicoli elettrici a privati, Dacia Jogger si preannuncia come un altro successo, con oltre 50.000 ordini nel giro di 6 mesi e un mix composto per oltre il 60% da versioni superiori in Europa. Alpine ha raddoppiato gli ordini rispetto al primo semestre 2021, grazie al successo della nuova gamma A110.

Grazie a questi successi il Gruppo Renault rivede al rialzo le prospettive finanziarie per il 2022 con margine operativo del Gruppo superiore al 5% rispetto al precedente 3% circa; Free cash-flow operativo del Ramo Auto superiore a 1,5 miliardi di euro rispetto al precedente free cash-flow. In occasione del Capital Market Day, in autunno, il Gruppo presenterà l’aggiornamento degli obiettivi finanziari a medio termine della Renaulution e la sua strategia che lo posiziona come un attore di riferimento competitivo e tecnologico.