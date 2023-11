Renault Scenic E-Tech finalista di Car of the Year 2024

Dopo Austral nel 2022 e Mégane E-Tech elettrica nel 2021, è ora il turno di Scenic E-Tech elettrica di essere una delle sette finaliste di Car of the Year 2024.

La giuria è composta da 59 giornalisti provenienti da 22 paesi che hanno valutato attentamente 28 modelli per creare una rosa finale di soli sette modelli. Il vincitore verrà rivelato lunedì 26 febbraio al Salone dell'Automobile di Ginevra.

Renault scrive la storia di Scenic da 27 anni. Nasce nel 1996 e rivoluziona il mercato diventando il primo monovolume compatto nella storia automobilistica europea. La prima generazione della Scenic vinse il prestigioso premio Car of the Year nel 1997.

Ora dotata di un motore elettrico al 100%, ridefinisce le auto familiari del segmento C, invitandoti a viaggiare pur conservando il suo DNA pionieristico e familiare. La Scenic è stata progettata per essere l'auto principale della casa, adatta ai lunghi viaggi, ai fine settimana e alle vacanze. Con questa quinta generazione, Scenic si reinventa pur mantenendo i suoi geni innovativi, posizionandosi come il veicolo familiare 100% elettrico in grado di soddisfare tutte le esigenze di una famiglia. Sia compatta (4,47 m) per la guida in città che spaziosa per i lunghi viaggi, offre un'autonomia di 625 chilometri (WLTP).

Renault è impegnata da più di dieci anni per democratizzare e rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti. Scenic E-Tech si inserisce perfettamente nel piano strategico del marchio: è un'auto elettrica progettata in modo sostenibile, dotata di tecnologie utili e intuitive. Forte del successo di ZOE, Renault amplia la sua offerta nel segmento C con le elettriche Mégane E-Tech e Scénic. Si tratta di due modelli chiave che potrebbero accelerare l’adozione di modelli completamente elettrici e continuare ad affermare Renault come leader nella nuova era della mobilità sostenibile.