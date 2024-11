Renault Trafic premiato come "Miglior Veicolo di Servizio" al premio MissionFleet

Renault Trafic è stato premiato come "Miglior Veicolo di Servizio" al Premio MissionFleet, un riconoscimento che corona un lungo processo di selezione durato sei mesi, organizzato dalla casa editrice Newsteca.

La rivista MissionFleet, specializzata nell’auto aziendale, ha convocato una giuria di esperti del settore e fleet manager che hanno riconosciuto la versatilità e affidabilità del Renault Trafic, qualità che lo rendono un punto di riferimento per le flotte aziendali.

“Questo premio è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, in quanto il Gruppo Renault è storicamente riconosciuto come un costruttore di veicoli commerciali di qualità," ha dichiarato Paolo Lembo, Fleet, Used Cars & Network Strategy Director di Renault Italia. Questo riconoscimento consolida la posizione di Renault Trafic tra i veicoli più apprezzati per il lavoro, collocandosi nelle prime posizioni del mercato europeo per volumi di vendita.

Lanciato nel 1980, Renault Trafic è stato scelto da quasi 2,5 milioni di operatori professionali a livello globale. La sua formula vincente è stata la capacità di evolversi per rispondere alle esigenze del mondo professionale: dal concetto innovativo di “ufficio mobile” che Trafic ha introdotto per primo tra i veicoli commerciali, fino alla nuova versione 100% elettrica, lanciata quest’anno, che rappresenta una risposta concreta alle richieste di sostenibilità.

Oggi, il Trafic continua ad affermarsi come uno dei furgoni leggeri più venduti in Europa, con configurazioni pensate per le più svariate necessità lavorative. Questo premio conferma come Renault abbia saputo mantenere il Trafic attuale e competitivo in un mercato in continua evoluzione, puntando su affidabilità, efficienza e possibilità di personalizzazione che rispondono ai requisiti delle flotte aziendali di ogni dimensione.

Il riconoscimento MissionFleet è solo l’ultimo di una serie di successi per Renault Trafic, un veicolo che, con la sua nuova versione elettrica, incarna appieno la strategia di innovazione del Gruppo Renault, orientata verso soluzioni sostenibili e performanti per i professionisti del futuro.