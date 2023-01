Rétromobile Show 2023, DS Automobiles c'e'

DS Automobiles si presenterà al Rétromobile Show 2023 con quattro modelli in esposizione: due laboratori high-tech e due modelli di produzione che incarnano tutti le prestazioni.



PROTOTIPO SM (1973)

Un banco di prova di guida, il suo prototipo è stato progettato per provare una maggiore accelerazione in trazione e stabilità direzionale ad alta velocità. Per mezzo di comandi e dispositivi di misurazione, SM PROTOYPE consente di correggere l'assetto o di regolare impostazioni come la distribuzione del peso, la rigidità delle sospensioni o la velocità di rollio. Questo prototipo da 340 cavalli è stato utilizzato per sviluppare modelli da competizione montati sulla SM.

Coupé 2 porte, 2 posti

Motore Maserati da 3,0 litri, 3 carburatori Weber gemelli, 4 valvole per cilindro. Potenza effettiva: 340 cavalli.

Sospensioni idrauliche anteriori e posteriori.

Lunghezza: 4,35 m; Larghezza: 1,71 m; Altezza: 1,10 m; Peso: 1.169 kg.

Velocità massima: 285 km/h.



DS E-TENSE PERFORMANCE (2022)

Progettato per essere un laboratorio ad altissime prestazioni, DS E-TENSE PERFORMANCE è stato progettato da DS PERFORMANCE dopo aver vinto due titoli piloti e due team nel campionato di Formula E. Durante la sua prima serie di prove, DS E-TENSE PERFORMANCE ha già percorso più di 3.000 chilometri e registrato uno 0-100 km/h di 2,0 secondi. La trasmissione è composta da due motori elettrici per una potenza combinata di 600 kW (250 kW all'anteriore e 350 kW al posteriore) che è di 815 cavalli per l'accelerazione ma anche la rigenerazione e una coppia di 8.000 Nm alle ruote. Derivati direttamente dagli sviluppi della Formula E DS PERFORMANCE, questi due motori elettrici mostrano una notevole potenza.

Coupé 2 porte, 2 posti

Motori elettrici con 340 (anteriore) e 475 (posteriore) cavalli.

Potenza totale: 815 cavalli.

Lunghezza: 4,70 m – Larghezza: 1,95 m – Altezza: 1,28 m – Peso: 1.250 kg.

Velocità massima: 250 km/h.



DS 21 PALLAS INIEZIONE ELETTRONICA (1970)

Punto di riferimento per un secolo di automobilismo, la DS ha stabilito un mito fin dalla sua prima apparizione a Parigi nel 1955. Un design rivoluzionario, ha introdotto molta tecnologia, tra cui le sospensioni idropneumatiche, servosterzo, un cambio controllato idraulicamente e frenata assistita da freni a disco all'anteriore. Mostrata per la prima volta con un motore da 75 cavalli, la DS non ha smesso di diventare più efficiente. Nel settembre 1969, divenne la prima vettura di produzione francese ad offrire iniezione elettronica, raggiungendo i 139 cavalli con un motore da 2.175 cc per una velocità massima superiore a 185 km/h.

4 porte, 5 posti

Motore da 2,2 litri, iniezione elettronica. Una potenza effettiva di 139 cavalli.

Sospensioni idrauliche anteriori e posteriori.

Lunghezza: 4,80 m – Larghezza: 1,79 m – Altezza: 1,47 m – Peso: 1.170 kg.

Velocità massima: 185 km/h.



DS 9 E-TENSE 4x4 360 (2022)

DS 9 sfrutta l'eccellenza del savoir-faire francese nel lusso con interni esclusivi, progettati e ricreati dalle donne e dagli uomini del team Colours and Materials e dai tappezzieri artigiani DS Automobiles, con sede nell'area di Parigi. DS 9 E-TENSE 4x4 360 rappresenta il meglio della tecnologia DS Automobiles. Con un motore a benzina PureTech da 200 cavalli combinato con due motori elettrici da 81 kW (110 cavalli) all'anteriore e 83 kW (113 cavalli) al posteriore, oltre a regolazioni speciali, DS 9 E-TENSE 4x4 360 dimostra prestazioni all'avanguardia (0-100 km/h in 5,6 secondi, 1.000 metri start-stop in 25,0 secondi).

Berlina a 4 porte, 5 posti.

Trasmissione ibrida plug-in con un motore da 1.598 cc da 200 cavalli e due motori elettrici con 100 (anteriore) e 113 (posteriore) cavalli. Potenza totale: 360 cavalli.

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION smorzamento controllato da telecamera.

Lunghezza: 4,93 m – Larghezza: 1,93 m – Altezza: 1,46 m – Peso: 1.931 kg.

Velocità massima: 250 km/h.

Quattro club saranno presenti al fianco del marchio durante il Rétromobile Show: Euro SM Club, DS-ID Club of France, ParIDS e la Federazione dei DS Club.