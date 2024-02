Rivoluzione elettrica Citroën: arriva la nuova ë-C3 con offerte incredibili

La nuova Citroën ë-C3 si fa strada nel panorama automobilistico con una proposta che promette di rivoluzionare il settore delle auto elettriche.

Presentata in anteprima allo Stellantis & You di via Gattamelata, dopo aver catturato l'attenzione al Festival di Sanremo, la ë-C3 rappresenta l'accessibilità e l'innovazione secondo Citroën.

Con la sua lunghezza di 401 cm, la nuova Citroën ë-C3 incarna i principi fondamentali del marchio: semplicità, sostenibilità, comfort e audacia. La gamma è semplificata in due allestimenti, You e Max, con prezzi che partono rispettivamente da 23.900 euro e 28.400 euro, rendendo l'esperienza d'acquisto sia in concessionaria che online estremamente intuitiva e accessibile.

Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia, sottolinea l'importanza dell'elettrificazione nel rispondere alle esigenze del mercato, enfatizzando il ruolo della nuova ë-C3 come modello chiave nella strategia di crescita del brand. Laurent Diot, Senior Vice President per l'Europa Allargata, ribadisce l'impegno di Citroën verso l'innovazione e la cura delle esigenze di mobilità delle persone, definendo il marchio con quattro parole chiave: semplice, sostenibile, confortevole, audace.

Alessandro Musumeci, direttore marketing di Citroën Italia, presenta la Nuova ë-C3 come una soluzione rivoluzionaria che democratizza la mobilità elettrica. Grazie alla formula “Elettrico Sociale Citroën”, è possibile accedere all'auto con un canone mensile di soli 49 euro e un TAN del 3,3%, con Wallbox inclusa, beneficiando inoltre degli incentivi statali.

La nuova ë-C3 non è solo accessibile, ma anche confortevole e sostenibile. Dotata delle sospensioni Citroën Advanced Comfort® e di sedili ergonomici, promette un'esperienza di guida rilassante e senza stress. Il pacco batterie da 44 kWh assicura un'autonomia fino a 320 km, con tempi di ricarica rapidi che facilitano ulteriormente l'utilizzo quotidiano.

Il design audace della nuova ë-C3, caratterizzato da linee verticali e orizzontali contrastanti, e il nuovo logo ovale, sottolineano l'identità distintiva di Citroën. La vettura si inserisce perfettamente nel rinnovato showroom Citroën, che riflette il nuovo posizionamento del marchio attraverso spazi accoglienti e moderni, sottolineando l'energia e la modernità di Citroën.

Con la nuova ë-C3, Citroën non solo rafforza la sua offerta nel segmento delle auto elettriche, ma riafferma anche i suoi valori di marchio, offrendo un prodotto che combina innovazione, accessibilità e un forte impegno verso la sostenibilità.