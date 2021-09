Salone del Camper 2021: Ford presenta il nuovo Transit Custom Nugget Active

Ford Italia, partecipa per il terzo anno consecutivo, al Salone del Camper, la più importante fiera in Italia, dedicata agli appassionati del camper lifestyle e delle vacanze outdoor, che si tiene a Parma dall’11 al 20 settembre.

Novità per Ford, in anteprima nazionale al Salone, il Transit Custom Nugget Active, il nuovo allestimento che va ad ampliare la gamma Nugget, il camper Ford realizzato in collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper.

Il Transit Custom Nugget, possiede la versatilità, affidabilità e le tecnologie innovative del Transit Custom, veicolo dal consolidato successo, reinterpretate in ottica camper, creando una soluzione perfetta chi vuole vivere esperienze outdoor, senza rinunciare a comfort e sicurezza.

Il nuovo allestimento Active è pensato per i clienti che desiderano comfort, finiture di alta qualità e stile audace, senza compromettere la funzionalità del loro camper

Il rivestimento scuro che corre intorno ai paraurti, ai pannelli laterali e agli specchietti può aiutare a prevenire danni alla carrozzeria durante la guida su strada e dona un look elegante ispirato ai SUV, esaltato da cerchi in lega con design Active da 17’’ a 5 razze. Una tenda di serie di 2,6 metri offre maggiore protezione e ombra, consentendo di usufruire di spazio esterno accanto al veicolo.

Il nuovo rivestimento del pavimento, con legno chiaro in stile yacht, rende lo spazio più luminoso, trasmette una sensazione di lusso ed è resistente e facile da pulire. Inserti neri satinati, piani di lavoro neri e strisce di alluminio esaltano l'aspetto elegante e moderno, supportato da sedili in pelle parziale con grafica Active, mentre l'illuminazione a LED modulabile consente ai clienti di cambiare i toni caldi o freddi e la luminosità delle luci della cabina, per creare l’atmosfera desiderata.

Il Transit Custom Nugget Acitve offre numerosi elementi di novità per garantire più comfort e benessere mentre si è in viaggio, lontano da casa, anche in condizioni climatiche più rigide. Uno di questi, in grado di rendere più confortevoli le gite invernali e le notti fredde, è la panca posteriore riscaldabile con un sistema che funziona anche quando la panca viene trasformata in un comodo letto matrimoniale.

Il tetto inclinato auto-pieghevole dispone di pannelli finestra per favorire l’ingresso della luce naturale e di ventilazione nella zona giorno. I lati resistenti alle intemperie sono disponibili di serie nel colore grigio; il rosso o il blu sono opzionali, per completare la gamma di colori degli esterni.

Il Transit Nugget Active è equipaggiato con un nuovo pannello di controllo touchscreen a colori montato sull'armadio posteriore. Ciò consente ai clienti di gestire facilmente il collegamento elettrico dei camper, lo stato di carica della batteria, i livelli di acqua dolce e di scarico, il riscaldamento e l'illuminazione. Il pannello controlla anche la caldaia standard che fornisce acqua calda per il rubinetto dell'angolo cottura e della doccia esterna.

Il Transit Custom Nugget Active è disponibile con il motore diesel Ecoblue da 2.0 litri da 185CV, potente e a basso consumo di carburante, abbinabile a una trasmissione a sei rapporti manuale o automatica a seconda delle esigenze. Completano l’equipaggiamento una serie di tecnologie di assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli.

Il Transit Custom Nugget Active insieme alla gamma Nugget è esposto presso il Padiglione 3 stand E037, al Salone del Camper di Parma 2021, fino al 19 settembre.