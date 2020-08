Seat e Bergamo hanno acceso i riflettori sulle violenze domestiche

Il distanziamento sociale è chiave, e le proprie vetture sono sempre più un’opportunità in questo senso. Immaginate di poter andare al cinema e godervi uno spettacolo in prima fila, con la comodità di essere seduti nella propria auto.

Questa è l’iniziativa che per quattro settimane il Comune di Bergamo e SEAT, casa automobilistica di Barcellona, hanno proposto ai cittadini bergamaschi e non solo. Un’esperienza di cinema all’aperto che rappresenta un ritorno al passato rivisitato con tutte le tecnologie a disposizione oggi: dal maxi-schermo, alla tecnologia DCP Cinema e un suono per permettere un’esperienza coinvolgente e da vivere in totale comfort e sicurezza, senza scendere dalla propria auto, grazie alle frequenze FM offerte dal gruppo editoriale NumberOne, media partner dell’iniziativa e da tempo in prima linea per sostenere la città in cui ha sede.

Un altro punto di forza del progetto è stata la programmazione, realizzata grazie alla preziosa collaborazione di SIEC srl che gestisce il Cinema Capitol Multisala di Bergamo e Gavazzeni di Seriate. Così SEAT SUMMER ARENA ha portato in scena grandi titoli attuali, presenti nelle sale prima dell’interruzione causata dal Covid; film per tutte le età, suddivisi in base al genere nei diversi giorni della settimana, di cui in scaletta per la prossima settimana:

Quattro giorni di proiezione settimanale (mercoledì, giovedì, venerdì e sabato sera, con apertura dei cancelli prevista alle ore 21.00 e inizio dello spettacolo alle 21.30) e biglietti prenotabili su www.seatsummerarena.it al prezzo di 12 euro per auto. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto all’Associazione locale AIUTO DONNA. Per i clienti che lo vorranno, ci sarà inoltre la possibilità di prenotare la fila PREMIUM LEON, per vivere l’esperienza proprio a bordo della nuova SEAT Leon, ultima nata di casa SEAT, la più tecnologica e sicura di sempre.