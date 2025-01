SEAT e il governo spagnolo accelerano sulla mobilità elettrica con la Dichiarazione CASA SEAT

SEAT, insieme al Ministero dell’Industria e del Turismo e alle Comunità Autonome di Catalogna, Valencia e Navarra, ha firmato la “Dichiarazione CASA SEAT

per la promozione della mobilità elettrica in Spagna”, un impegno congiunto per accelerare la transizione verso l’elettrificazione del Paese.

L’accordo è stato ufficializzato durante un vertice tenutosi a CASA SEAT, alla presenza di Wayne Griffiths, Presidente di SEAT , e delle principali autorità governative, tra cui Salvador Illa, Jordi Hereu, Carlos Mazón e María Chivite.

L’obiettivo è chiaro: dare una spinta concreta all’adozione dei veicoli elettrici, superando le attuali difficoltà di mercato con misure efficaci come incentivi diretti all’acquisto, sviluppo delle infrastrutture di ricarica e rinnovamento delle flotte pubbliche.

"Nel 2021 abbiamo promesso di elettrificare SEAT e mettere la Spagna su ruote elettriche. Abbiamo lavorato duramente per farlo, ma il mercato non sta decollando. In Europa, il 25% delle vendite dovrebbe essere elettrico, ma in Spagna siamo fermi a poco più del 5%”, ha dichiarato Wayne Griffiths, sottolineando la necessità di un cambio di passo.

Le misure chiave per l’elettrificazione della Spagna

La Dichiarazione CASA SEAT stabilisce una serie di azioni per superare gli ostacoli che frenano la diffusione dell’auto elettrica:

Incentivi per l’acquisto: studio di un programma di aiuti diretti all’acquisto per abbassare il prezzo dei veicoli elettrici e promuovere misure fiscali a livello regionale.

Sviluppo delle infrastrutture di ricarica: piano quinquennale con obiettivi annuali per l’installazione di colonnine veloci sulle principali arterie stradali e semplificazione delle procedure burocratiche.

Elettrificazione delle flotte pubbliche: rinnovo progressivo dei veicoli delle Pubbliche Amministrazioni con modelli elettrificati.

Campagne di comunicazione: sensibilizzazione sui vantaggi della mobilità elettrica e contrasto ai falsi miti che ancora ne ostacolano la diffusione.

Creazione di un gruppo di lavoro: collaborazione tra governi regionali, amministrazioni e attori privati per rendere la Spagna un esempio virtuoso in Europa.

Navarra, Catalogna e Valencia: tre modelli di sviluppo elettrico

Le Comunità Autonome coinvolte hanno ribadito il loro impegno per la transizione.

María Chivite, Presidente della Navarra, ha sottolineato il ruolo strategico della regione nell’ecosistema della mobilità elettrica, evidenziando il peso dello stabilimento Volkswagen di Landaben e le misure fiscali a supporto dell’elettrificazione.

Carlos Mazón, Presidente della Generalitat Valenciana, ha parlato della necessità di raggiungere la sovranità energeticae di fare della regione un polo di riferimento per l’auto elettrica, sostenendo la richiesta di incentivi e agevolazioni fiscali.

Jordi Hereu, Ministro dell’Industria e del Turismo, ha definito l’accordo come un passo cruciale nella trasformazione dell’industria automobilistica, sottolineando l’importanza del supporto pubblico agli investimenti privati.

Salvador Illa, Presidente della Generalitat de Catalunya, ha evidenziato il valore della collaborazione pubblico-privato per la reindustrializzazione del settore automotive.

SEAT e il progetto Future: Fast Forward

Con la firma della Dichiarazione, SEAT rafforza il proprio ruolo guida nella transizione elettrica. L’azienda, insieme al Gruppo Volkswagen, PowerCo e i partner di Future: Fast Forward, sta investendo 10 miliardi di euro per trasformare la Spagna in un hub europeo della mobilità elettrica.

A partire dal 2026, gli stabilimenti di Martorell e Landaben produrranno quattro modelli elettrici urbani, con batterie fornite dallo stabilimento di Sagunto e oltre 100 fornitori spagnoli coinvolti. Il progetto avrà un impatto su oltre 145.000 posti di lavoro, garantendo occupazione e crescita in diverse regioni.

In parallelo, SEAT sta accelerando sulla creazione di infrastrutture di ricarica: nel primo trimestre 2025, il numero di colonnine aziendali raddoppierà, superando 250 punti di ricarica, mentre l’area di Martorell vedrà un incremento fino a 140 stazioni.

"L’industria automobilistica rappresenta il 10% del PIL spagnolo e garantisce lavoro a oltre due milioni di persone. È essenziale assicurare che gli investimenti siano sostenibili. Con questa Dichiarazione, ci muoviamo nella giusta direzione”, ha dichiarato Wayne Griffiths.

La Spagna ha davanti una sfida ambiziosa: recuperare il ritardo e diventare un punto di riferimento per la mobilità elettrica in Europa. La Dichiarazione CASA SEAT è il primo passo concreto per cambiare il paradigma della mobilità spagnola.