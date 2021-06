SEAT MÓ eScooter 125 al MIMO 2021

SEAT parteciperà al Milano Monza Motorshow presentando in anteprima nazionale il primo scooter 100% elettrico del marchio, SEAT MÓ eScooter 125, in esposizione nell’area tra Piazza San Babila e Piazza Duomo. Inoltre, il marchio di Barcellona sarà presente nei pressi del Duomo con la versione elettrificata dell’iconica compatta SEAT Leon, spinta da tecnologia ibrida plug-in.

In un momento in cui la mobilità sta cambiando e sta delineando nuove abitudini per le persone e l’urbanistica di ampie aree cittadine, SEAT si impegna per diventare un’alleata per una mobilità più efficiente, sostenibile e sicura. Lo scooter 100% elettrico presentato in occasione di MIMO 2021 mostra la determinazione del marchio SEAT MÓ, che si propone sul mercato con un prodotto progettato per assicurare una formula riassumibile in cinque elementi performance di classe superiore, facilità di guida, soluzioni smart, connettività avanzata ed economia di utilizzo.

SEAT MÓ eScooter125 è il primo motociclo prodotto da un brand automobilistico del Gruppo Volkswagen ed è il precursore di una gamma destinata ad ampliarsi nei prossimi anni, nel percorso di sviluppo dalla business unit SEAT MÓ. L’ eScooter125 viene prodotto negli stabilimenti di Silence, azienda con sede a Barcellona, attiva dal 2011 nella progettazione di veicoli elettrici e pacchi batteria ad alte prestazioni, secondo i criteri di progettazione elaborati dal team ricerca e sviluppo di SEAT MÓ.

SEAT MÓ eScooter 125 porta sul mercato una nuova offerta di mobilità elettrica, contribuendo sia all’evoluzione degli ambienti urbani, dove gli utenti danno il loro contributo viaggiando a zero emissioni locali e migliorando così la qualità dell’aria nelle aree urbane congestionate, sia extraurbani, grazie a un’autonomia fino a 137 km con una singola ricarica.

Sotto il design moderno e compatto, SEAT MÓ eScooter 125 è un veicolo progettato per venire incontro alle esigenze di una nuova generazione e rappresenta un modo accessibile e comodo per spostarsi nelle aree urbane ed extraurbane. Alimentato da un motore elettrico da 7 kW (potenza di picco: 9 kW), equivalente a un motore a combustione da 125 cc, lo scooter assicura un’accelerazione da 0 a 50 km/h in appena 3,9 secondi, una velocità massima di 95 km/h e una batteria in grado di erogare sufficiente energia per un’autonomia fino a 137 km con una sola ricarica, rendendo SEAT MÓ eScooter 125 la soluzione perfetta per il mondo moderno. Oltre alla versatilità di utilizzo, SEAT MÓ eScooter 125 garantisce costi di esercizio estremamente contenuti, pari a poco più di 1 Euro per ricarica e un costo chilometrico di 0,80 Euro per 100km, valore che non trova paragone in nessun veicolo dotato di motore.

Le modalità di guida selezionabili (Eco, City, Sport) sono perfette per ogni condizione, mentre la batteria facilmente ricaricabile rende la vita quotidiana più semplice. La funzionalità di connessione rende il SEAT MÓ eScooter 125 una parte integrante della vita di tutti i giorni, studiato appositamente per l’atmosfera urbana.

SEAT MÓ eScooter 125 permette un controllo maggiore grazie a un’applicazione scaricabile per smartphone in grado di collegare scooter e proprietario, consentendogli di accedere a una serie di funzioni che rendono più semplice la vita di tutti i giorni. Grazie alla connettività, è possibile localizzare lo scooter in tempo reale anche negli ambienti urbani più trafficati, oppure è possibile accenderlo e spegnerlo premendo l’apposito pulsante.

SEAT MÓ eScooter 125 quindi è un veicolo che offre un nuovo approccio alla mobilità personale, permettendo di percorrere le strade di città e centri urbani in modo più semplice e comodo.

Per ribadire il proprio impegno verso la mobilità sostenibile ed elettrificata, SEAT sarà presenta all’edizione 2021 del MIMO con SEAT Leon 1.4 e-HYBRID 204 CV DSG, che rappresenta un passo importante nella strategia di SEAT volta a integrare l’elettrificazione nella sua gamma di modelli.

Il sistema ibrido plug-in della quarta generazione di Leon aumenta l’efficienza del modello (e-HYBRID), che è composto da un propulsore benzina TSI 1.4 da 150 CV (110 kW) e un motore elettrico da 115 CV (85 kW) in grado di erogare complessivamente una potenza di 204 CV (150 kW) e una coppia di 350 Nm (combinata). La dinamica che ci si aspetta da un modello SEAT si combina con l’efficienza richiesta da una società in evoluzione, e così la nuova SEAT Leon e-HYBRID è diventato il modello più potente ed efficiente del marchio.

Grazie alla batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh, la SEAT Leon è in grado di viaggiare fino a 64 km (72 km nel ciclo NEDC) in modalità completamente elettrica, arrivando a percorrere 800 km con la combinazione del motore elettrico e quello a benzina.