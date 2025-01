SEAT S.A.: Vendite in crescita nel 2024 grazie al successo di CUPRA e SEAT

Nel 2024, SEAT S.A. ha registrato un aumento delle vendite del 7,5%, consegnando complessivamente 558.100 vetture rispetto alle 519.200 del 2023.

Un risultato significativo che testimonia la resilienza dell'azienda nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato il mercato automobilistico globale. A guidare questa crescita sono stati i marchi SEAT e CUPRA, con quest'ultimo che ha continuato a infrangere record e rafforzare la propria posizione come brand innovativo e dinamico.

Wayne Griffiths, CEO di SEAT e CUPRA, ha commentato con entusiasmo questi risultati: “L’industria automobilistica ha affrontato sfide importanti nel 2024, tra condizioni economiche instabili e una resistenza ancora forte verso i veicoli completamente elettrici. Tuttavia, i dati positivi sulle consegne confermano che la nostra strategia è quella giusta”. Griffiths ha poi sottolineato la necessità di un supporto maggiore da parte dei governi per favorire la transizione verso la mobilità elettrica.

CUPRA: Un successo inarrestabile

Il marchio CUPRA ha continuato a scrivere la sua storia di successo nel 2024, superando le 800.000 consegne globali dal suo lancio nel 2018. Lo scorso anno ha consegnato 248.100 vetture, segnando un incremento del 7,5% rispetto al 2023.

La CUPRA Formentor si è confermata il modello più venduto del brand con 111.300 unità consegnate, mentre la CUPRA Born, il primo modello completamente elettrico del marchio, ha registrato 41.800 consegne. La gamma CUPRA si è ulteriormente ampliata nel 2024 con il lancio delle nuove CUPRA Leon e CUPRA Formentor, l'arrivo del SUV coupé elettrico CUPRA Tavascan e del SUV sportivo CUPRA Terramar, candidato al prestigioso premio European Car of the Year 2025.

Sven Schuwirth, Vicepresidente esecutivo per le Vendite, il Marketing e il Post-Vendita di SEAT S.A., ha dichiarato: “CUPRA e SEAT ci hanno permesso di affrontare un anno impegnativo offrendo il meglio dei due mondi agli automobilisti. Il nostro portafoglio prodotti riflette la diversificazione dell'offerta, sia in termini di motorizzazioni che di design”.

SEAT celebra 40 anni di Ibiza

Il marchio SEAT ha mantenuto il proprio trend positivo, con un aumento delle consegne del 7,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo le 310.000 unità. La SEAT Ibiza, che ha celebrato il suo 40° anniversario nel 2024, ha riconfermato il proprio successo con 106.700 vetture vendute, segnando una crescita del 37,1% rispetto al 2023. La SEAT Arona ha seguito con 90.300 consegne, registrando un leggero incremento dell’1,5% rispetto all'anno precedente.

Produzione in crescita a Martorell

Il 2024 ha visto un aumento della produzione globale di SEAT S.A., che ha raggiunto 583.218 veicoli, segnando un +9,2% rispetto al 2023. Nello stabilimento di Martorell, sono stati prodotti 481.020 veicoli, compresa l’Audi A1, con un incremento dell’8,5% rispetto all'anno precedente.

Markus Haupt, Vicepresidente esecutivo per la Produzione e la Logistica di SEAT S.A., ha sottolineato i progressi fatti: “Stiamo riprogettando lo stabilimento di Martorell per prepararci all’elettrificazione. Nel 2024, la produzione è cresciuta del 8,5% e i lavori per l'impianto di assemblaggio delle batterie sono in corso”. Haupt ha poi evidenziato che il 2025 sarà un anno cruciale, con il lancio della CUPRA Raval, un modello fondamentale nell'ambito del progetto Urban Electric Car del Gruppo Volkswagen.

Verso un futuro elettrico

SEAT S.A. si prepara a un 2025 determinante per la propria trasformazione verso l’elettrificazione. La produzione della nuova famiglia di veicoli elettrici urbani del Gruppo Volkswagen, inclusa la CUPRA Raval, inizierà proprio a Martorell. Inoltre, CUPRA continuerà la propria espansione globale, con l'apertura di nuovi City Garage e partnership strategiche in settori diversi da quello automobilistico.

Con il 75° anniversario di SEAT alle porte, il marchio spagnolo si prepara a ricevere nuovi investimenti, consolidando la propria posizione nel mercato europeo e puntando a un futuro sempre più sostenibile.