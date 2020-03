Servizi premium per ds 3 crossback e ds 7 crossback

Ds Automobiles presenta una serie di specifici contratti di servizio opzionali, con il compito di rassicurare ogni proprietario ancora prima di salire a bordo, grazie alla modulazione su 4 distinti livelli in funzione del differente utilizzo che riguarda il singolo cliente.

Un elemento comune a tutti i livelli è rappresentato dal servizio DS ASSISTANCE, disponibile h24 per tutti i 7 giorni della settimana. Una sicurezza per non interrompere quella mobilità, cui deve rispondere in maniera impeccabile un modello premium.

L'altro comune denominatore all'offerta DS Automobiles riguarda la possibilità di scegliere tra differenti durate e chilometraggi, con l'obiettivo di fornire un servizio realmente 'su misura'. Concetto che riprende il tema della personalizzazione assoluta, tanto caro a DS Automobiles.

Analizzando i singoli livelli, scopriamo il LIVELLO 1 EXTENDED CARE, prolungamento della garanzia contrattuale con all'interno anche la riparazione o sostituzione degli elementi difettosi.

Il LIVELLO 2 viene invece ripartito su due distinte proposte che includono la manutenzione periodica oltre al servizio. COMPLETE CARE LIGHT comprende quindi tutte le operazioni di manutenzione: ricambi (ad esclusione dei ricambi soggetti ad usura come le pastiglie dei freni), mano d’opera e lubrificanti. COMPLETE CARE aggiunge gli incidenti tecnici e la possibilità di coprire fino a 60 mesi di servizio.

Salendo, il LIVELLO 3 TOP CARE include anche i ricambi soggetti ad usura, come le pastiglie dei freni e le attività di manutenzione straordinaria.

Chi punta ad una ulteriore soglia di tranquillità, può infine optare per il LIVELLO 4 FREEDRIVE, che prevede specifici servizi, come il veicolo sostitutivo in caso di manutenzione, lavaggio completo della vettura e l’unicità del DS Service Valet per effettuare le operazioni di manutenzione senza passare dall’officina, grazie a un servizio di Pick-up & Delivery a domicilio (casa o lavoro).

Il costo delle opzionali estensioni di garanzia DS Automobiles spazia dai 265 euro per il LIVELLO 1 su 36 mesi e 30.000 chilometri, ai 3.550 euro del LIVELLO 4 con 48 mesi e 120.000 chilometri.

Una forbice, che permette ad ognuno di trovare la dimensione ottimale, mantenendo fede alla promessa di quell'approccio premium che distingue il savoir faire DS Automobiles.