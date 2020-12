Si chiamerà DS 4 la punta di diamante della casa francese

Si chiamerà Ds 4 la nuova vettura della casa francese nel segmento C-Premium, la quale incorporerà le tecnologie più all'avanguardia in termini di elettrificazione, connettività e comfort, oltre a confermare il design innovativo simbolo del marchio, con una silhouette atletica, un nuovo frontale, l'abbassamento del gruppo cofano-parafango e del pavimento della seconda fila. La nuova evoluzione della piattaforma EMP2 spinge ulteriormente il concetto di serenità dinamica cara a DS Automobiles. L'utilizzo di soluzioni tecniche come la saldatura a caldo (quasi 34 metri di cordoni di colla e punti di saldatura applicati alla struttura del veicolo), così come il collegamento a terra e gli elementi di sterzo completamente ridisegnati garantiscono un piacere di guida di riferimento, grazie alla capacità torsionale della carrozzeria ottimizzata e all'eccezionale sensazione del contatto con la strada.

Il motore ibrido plug-in a 4 cilindri è sovralimentato da 180 cavalli è accoppiato a un motore elettrico da 110 cavalli e abbinato al cambio automatico EAT8, sviluppando 225 cavalli di potenza combinata, il tutto alimentato da una batteria più efficiente grazie a celle nuove, più compatte e di maggiore capacità. Il pacco batterie è posizionato nella parte posteriore della traversa deformabile e consentirà un'autonomia di oltre 50 Km in modalità zero emissioni. In termini di connettività, la priorità è stata quella di offrire una soluzione affinché il guidatore non debba distogliere lo sguardo dalla strada, innegabile garanzia di sicurezza. Chiamata DS Extended Head Up Display, questa esperienza visiva all'avanguardia offre un primo passo verso la realtà aumentata. Pertanto, tramite una nuova tecnologia immersiva, le informazioni essenziali per la guida vengono proiettate direttamente sulla strada. Attraverso un effetto ottico, i dati vengono visualizzati quattro metri davanti al parabrezza per accompagnare lo sguardo del guidatore su una diagonale di 21 pollici, mai vista prima nel segmento. Informazioni essenziali, come velocità, aiuti alla guida, navigazione e messaggi di avvertimento, così come la canzone che sta ascoltando chi è alla guida o la chiamata che riceve, vengono visualizzate come se fossero proiettate sulla strada.

La guida semi-autonoma di livello 2 - il livello più alto consentito oggi sulla strada - riceve un'importante evoluzione per DS 4 grazie al DS Drive Assist 2.0. Questo sistema rinnovato si traduce in un posizionamento ancora più preciso nella corsia scelta dal guidatore, arricchito da nuove funzionalità come il sorpasso semiautomatico, la regolazione della velocità in curva e la raccomandazione anticipata della velocità presente nei segnali stradali. La sospensione controllata DS Active Scan Suspension, un'esclusiva nel segmento grazie all'utilizzo di una telecamera ad alta velocità, si trova nella parte superiore del parabrezza, vede e anticipa le irregolarità della strada e trasmette i dati a un elaboratore. Con i quattro sensori di assetto e tre accelerometri, il sistema agisce su ciascuna delle ruote in modo indipendente. Secondo le informazioni, rende la sospensione più rigida o più flessibile secondo le necessità. Il risultato è un comfort ottimizzato indipendentemente dalle condizioni della strada. A livello luminoso, con una nuova generazione di proiettori più sottili e moderni, le tecnologie Matrix Beam e Dynamic Bending Light sono unite nello stesso sistema per offrire un'identità distintiva e unica. Nell'abitacolo la tecnologia è anche al servizio dello stile: è stato sviluppato un innovativo sistema di ventilazione con aeratori molto compatti in altezza e dotati di alette invisibili.