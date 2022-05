Si riaccendono i motori dell’AMG Performance Day 2022

Gli appassionati del Marchio high performance della Stella si danno appuntamento sul tracciato dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per l’AMG Performance Day 2022,

un evento riservato alla grande famiglia di Mercedes-AMG che permetterà ai clienti italiani del Marchio di Affalterbach di vivere le emozioni della Driving Performance a bordo della propria vettura. Tutti i partecipanti potranno, inoltre, provare in pista le ultime novità firmate Mercedes-AMG, affiancati dai piloti della AMG Driving Academy. L’occasione per entrare nel mondo delle alte prestazioni full electric a bordo di EQS ed EQE AMG.

“La grande community di Mercedes-AMG cresce di anno in anno e il Performance Day è il nostro modo per ringraziare i tanti clienti e appassionati che hanno contribuito al successo italiano del marchio ad alte prestazioni della Stella”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Un omaggio alla passione che faremo vivere non solo attraverso le esperienze di guida, ma anche grazie ad un percorso espositivo unico, che spazia dalla storia della SL al mondo degli e-Sports.”

La famiglia Mercedes-AMG è composta oggi da 29 modelli e 45 varianti distribuiti tra ‘performance car’, ‘sports car’ e ‘street legal race car’: dalle compatte ai SUV, passando per Berline, Station Wagon, Shooting Brake, Coupé, Roadster e Cabrio. Da 306 a 843 CV; 4, 6 e 8 cilindri, due e quattro ruote motrici 4MATIC, anche in versione mild-hybrid, plug-in hybrid e full electric. La gamma ad alte prestazioni più ampia del mercato premium che nel 2021 ha segnato un nuovo anno record, conquistando 2.000 nuovi clienti.

Nel 2021, 1.908 italiani hanno scelto un modello della gamma Mercedes-AMG, regalando al Marchio high performance della Stella un anno record, il migliore di sempre in Italia, con una crescita del 29% rispetto al 2020, con una distribuzione omogenea per segmenti e motorizzazioni. Nel 2021 i bestseller della famiglia high performance sono stati la Classe A, con il 35% delle vendite e la GLE, con il 20% delle immatricolazioni. Il restante 45% si è distribuito in maniera omogenea su tutti gli altri segmenti. Sul fronte delle motorizzazioni, in vetta alle preferenze dei clienti italiani, la versione 35 AMG, che con 306 CV di potenza rappresenta la porta d’ingresso al mondo Mercedes-AMG. Al secondo posto troviamo le versioni ibridizzate 53 AMG, presenti nei segmenti medi e superiori, seguite dai quattro cilindri high performance, 45 AMG, e dalle motorizzazioni più potenti, identificate dall’iconico badge 63 AMG.

I 13 AMG Performance Center italiani rappresentano un ulteriore elemento che ha contribuito in maniera determinante al successo del Marchio di Affalterbach in Italia. Tredici touch point strategici per trasmettere la passione e l’eccellenza del marchio ad alte prestazioni della Stella e trasformare i clienti in veri e propri fan.

A tenere viva la passione per il Marchio hanno contribuito anche le numerose attività sul territorio, a partire dai training in pista dell'AMG Driving Academy, che nel 2021 attraverso i suoi corsi, ha coinvolto ben 250 partecipanti. Alle attività didattiche si sono aggiunte le ‘driving experience’ dei Performance Tour e del Grand Tour, mentre l’AMG Performance Day si conferma l’appuntamento di riferimento della community di Mercedes-AMG per vivere emozioni ad alte prestazioni a bordo delle proprie sport car.

Dal 2019 è, inoltre, possibile entrare a far parte del mondo di Mercedes-AMG anche attraverso la scelta dell’usato firmato AMG Certified, il programma dedicato esclusivamente alla gamma ad alte prestazioni della Stella, un segmento nel quale è quanto mai importante poter contare su un usato affidabile con chilometraggio certificato.