SKODA testa truck elettrici per la logistica interna

ŠKODA AUTO sta testando due truck elettrici a Mladá Boleslav, impiegandoli per la movimentazione delle merci all'interno dello stabilimento.

Utilizzando questi veicoli, la Casa automobilistica boema prevede di evitare l’emissione di 60 tonnellate di CO 2 ogni anno, rispetto all’utilizzo di camion tradizionali con motore diesel. ŠKODA AUTO sta riducendo sistematicamente la sua impronta ecologica e ha notevolmente rafforzato i propri obiettivi ambientali come parte della strategia aziendale NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030. Proprio per questo, l’impiego di truck elettrici sarà ampliato nel prossimo futuro.

Dall'inizio di ottobre ŠKODA AUTO Logistics sta testando due camion elettrici per il trasporto interno. Dotati di semirimorchi standard, entro il prossimo maggio avranno completamente sostituito i camion alimentati a diesel sulle rispettive rotte. A partire da giugno 2022, il passo successivo sarà il trasporto dei pacchi batteria per veicoli elettrici attraverso lo stabilimento di Mladá Boleslav su semirimorchi appositamente realizzati e accorciati. A questo scopo, i semirimorchi saranno dotati di una tecnologia di trasporto per il carico e lo scarico automatico dei pallet.

L'autonomia dei truck a zero emissioni è di 80 km per carica e le batterie impiegano 4,5 ore per caricarsi completamente. Impiegano circa 200 kWh di elettricità ogni 100 km percorsi e grazie al loro impiego ŠKODA AUTO prevede di risparmiare 60 tonnellate di CO 2 all'anno.