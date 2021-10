Skoda vince il ‘Companybest 2020’

AUTOBEST, la più grande giuria indipendente d’Europa nel settore automotive, ha assegnato a ŠKODA AUTO il premio ‘COMPANYBEST 2020’.

La giuria indipendente ‘AUTOBEST’, composta da giornalisti del settore automotive provenienti da 32 paesi europei, ha lodato ŠKODA AUTO per la positiva crescita di ordini e per lo sviluppo della quota di mercato in diversi mercati internazionali. Alcuni degli aspetti premiati dai giornalisti sono stati l’accattivante design dei modelli, l’espansione customer-oriented della gamma e le intelligenti e pratiche soluzioni ‘Simply Clever’ che caratterizzano il Brand.

In aggiunta, la giuria ha voluto premiare l’innovativo processo produttivo di ŠKODA AUTO. Presso lo stabilimento principale di Mladá Boleslav, infatti, l’azienda oggi produce i modelli OCTAVIA e KAROQ, che si basano sul pianale modulare trasversale (MQB), e il modello ENYAQ iV, che si sviluppa sul nuovo pianale modulare elettrificato (MEB), impiegando parallelamente le stesse linee di produzione. AUTOBEST ha inoltre lodato il progetto di digitalizzazione dematerializzata ‘dProduction’, che accompagna i collaboratori dello stabilimento boemo di Kvasiny attraverso i passaggi di produzione, documentazione e controllo qualità.

ŠKODA AUTO era stata premiata anche nell’edizione 2019, quando l’assistente digitale ‘Laura’ presente su tutti i modelli dotati di infotainment connesso di nuova generazione, aveva ricevuto il premio ‘SMARTBEST’ come Innovazione dell’Anno per l’interazione tra conducente e intelligenza artificiale.