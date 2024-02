Smart anticipa gli Ecobonus: offerte speciali per la gamma #1 e #3

In un panorama automobilistico sempre più orientato verso la sostenibilità, Smart si distingue per l'iniziativa pionieristica volta a incentivare l'acquisto di veicoli eco-compatibili.

Rompendo gli indugi, la casa automobilistica ha deciso di anticipare gli incentivi ecologici, noti come ecobonus, per tutte le vetture in pronta consegna appartenenti alle gamme #1 e #3. Questa mossa, denominata operazione #smartincentivo, mira a raddoppiare l'ecobonus, offrendo ai potenziali acquirenti un'opportunità unica di accedere a veicoli elettrici e ibridi con condizioni particolarmente vantaggiose.

Le offerte, già disponibili presso tutti i partner Smart, comprendono non solo l'acquisto tramite finanziamento e contanti, ma anche attraverso il noleggio con Smart Mobility RENT. In particolare, l'attenzione si focalizza sull'#1 BRABUS, per il quale sono stati introdotti nuovi canoni di noleggio estremamente convenienti, rendendo l'opzione di una potenza ecosostenibile più attraente che mai.

Danilo Testani, head of sales di Smart Italia SRL, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, evidenziando come l'attesa e l'incertezza rappresentino i principali ostacoli nell'acquisto di un nuovo veicolo. L'intento di Smart è quello di eliminare ogni dubbio, proponendo un'offerta semplice e vantaggiosa che anticipa gli incentivi previsti per marzo, rendendo l'acquisto di un veicolo nuovo più accessibile e immediato.

L'iniziativa Smart non è solo un'opportunità per i consumatori di avvantaggiarsi di condizioni di acquisto favorevoli, ma rappresenta anche un passo significativo verso la promozione della mobilità sostenibile. Con un occhio di riguardo verso l'ambiente e l'innovazione, Smart si conferma pioniera nel settore automotive, guidando il cambiamento verso un futuro più verde.

Per maggiori informazioni e per approfittare delle offerte Smart, i potenziali interessati possono visitare il sito ufficiale e prenotare un test drive. L'opportunità di guidare un veicolo Smart, combinando performance, stile e sostenibilità, è ora più accessibile che mai, grazie a questa iniziativa senza precedenti.

Contanti / finanziamento Senza rottamazione Contanti / finanziamento CON rottamazione NOLEGGIO smart mobilityRENT Listino MAX per ecobonus e #smartincentivo Persone fisiche Persone fisiche persone fisiche/ azende Ecobonus 23 3.000 € 5.000 € 1.500 € 42.700 € #1 pro, pro+ #3 pro, pro+ #smartincentivo 3.000 € 4.000 € 4.500 € Vantaggio cliente 6.000 € 9.000 € 6.000 €

I modelli coinvolti

#1 pro (49 kWh di batteria, 310 km di autonomia, caricatore di bordo 7,4kW AC/130 kW DC)

#1 pro+ (66 kWh di batteria, 420 km di autonomia, caricatore di bordo 22kW AC/150 kW DC)

#3 pro (49 kWh di batteria, 325 km di autonomia, caricatore di bordo 7,4kW AC/130 kW DC)

#3 pro+ (66 kWh di batteria, 435 km di autonomia, caricatore di bordo 22kW AC/150 kW DC)

Esempi di offerta IVA, messa su strada e PFU inclusi con ecobonus e #smartincentivo, su tutte le vetture in pronta consegna.

#1 #3 Pro Da 28.545 €* Da 29.545 €* Pro+ Da 33.545 €* Da 34.545 €*

*#smartincentivo con ecobonus e rottamazione. Salvo disponibilità di stock e disponibilità fondi ecobonus.