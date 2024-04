Smart Concept #5 rivoluziona il concetto dei SUV di medie dimensioni

La Smart Concept #5 sta per fare il suo debutto sul palcoscenico mondiale del Salone Internazionale dell'Automobile di Pechino il 25 aprile 2024.

Questo nuovo modello segna l'ingresso audace di smart nel competitivo segmento dei SUV mid-size premium, una mossa che potrebbe riscrivere le regole del gioco per il marchio, tradizionalmente noto per i suoi veicoli compatti urbani.

Dirk Adelmann, CEO di smart Europe GmbH, ha espresso grande entusiasmo per il lancio: "La Smart Concept #5 rappresenta un salto evolutivo per il nostro marchio. È il nostro veicolo più spazioso e versatile fino ad oggi, progettato per eccellere sia in città che in ambienti più avventurosi. Questo è un chiaro segnale che smart non è più solo sinonimo di piccole auto urbane, ma è pronta a competere anche in segmenti di mercato più ampi."

Esteticamente, la Smart Concept #5 si distingue per un design robusto e muscoloso, che combina elementi tipici degli outdoor con la sofisticazione e l'innovazione tecnologica. Dotata di trazione integrale e pneumatici adatti all'off-road, questa concept car non solo guarda al futuro della mobilità elettrica, ma lo fa con un occhio di riguardo per le esigenze di un pubblico che cerca un veicolo in grado di supportare uno stile di vita attivo e dinamico.

L'interior design non è da meno, offrendo un ambiente spazioso e tecnologicamente avanzato, con un'interfaccia uomo-macchina intuitiva e sistemi di infotainment all'avanguardia. La capacità della batteria supera i 100 kWh, garantendo un'autonomia elettrica impressionante di oltre 550 chilometri con una singola carica e possibilità di ricarica superveloce.

Con la sua imminente presentazione a Pechino e il lancio previsto per la seconda metà del 2024, la Smart Concept #5 si prepara a conquistare il cuore di consumatori che desiderano un veicolo elettrico che non comprometta né sullo spazio né sulla funzionalità. Con questa mossa strategica, Smart si conferma non solo come pioniere nella mobilità urbana ma anche come serio contendente nel segmento premium dei SUV mid-size.