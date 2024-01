Stellantis: al via la produzione di furgoni a idrogeno

Stellantis Pro One ha aumentato la propria capacità di produzione di veicoli commerciali a celle combustibile a idrogeno e ha aumentato la propria scelta di soluzioni di mobilità a zero emissioni,

avviando la produzione di furgoni di medie e grandi dimensioni rispettivamente aHordane(Francia) e a Gliwice (Polonia). L'ampliamento della gamma e l'aumento della produzione di furgoni a celle a combustibile rafforzano la leadership europe aassoluta di Stellantis nel settore dei veicoli commerciali azeroemissioni.



A ottobre dello scorso anno, l’Azienda ha presentato i propri piani di rinnovo dell’intera gamma di furgoni, un elemento strategico nell’ambito dell’offensiva Pro One per la divisione veicoli commerciali di Stellantis. Stellantis e i suoi brand sfruttano il loro ampio portafoglio di tecnologie avanzate a livello di propulsione, sicurezza, ADAS e connettività per offrire un ecosistema ideale ai guidatori e un partner affidabile ai proprietari di veicoli commerciali. La leadership europea di Stellantis Pro One si avvale della capacità produttiva degli stabilimenti di Mangualde , Vigo ed Ellesmere Port per i furgoni compatti K9, Hordain e Luton per i furgoni di medie dimensioni K0 e Atessa e Gliwice per i furgoni di grandi dimensioni.



«L’iniziativa di inserire nelle nostre linee di produzione prima i furgoni di medie dimensioni a celle a combustibile e ora anche i furgoni di grandi dimensioni è una dimostrazione del nostro impegno a mantenere la leadership nella tecnologia dell’idrogeno più all’avanguardia e a renderla disponibile ai nostri clienti più esigenti», ha dichiarato Jean-Michel Billig, Chief Technology Officer di Stellantis per lo sviluppo dei veicoli a celle a combustibile alimentate a idrogeno. «Le competenze e la dedizione dei nostri team di ingegneri e l’efficacia dei nostri processi operativi sono essenziali per perseguire gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030 e per mantenere la leadership nel segmento dei veicoli commerciali a zero emissioni».



Progettate per resistere all’uso intensivo dei clienti, le versioni di propulsione a celle a combustibile dei furgoni commerciali dispongono della tecnologia utilizzata nelle varianti BEV a emissioni zero dei veicoli, potendo contare su tempi di rifornimento più brevi e su un’elevata capacità di carico. Per i furgoni di medie dimensioni, la seconda generazione del sistema a celle a combustibile offre un’autonomia record nel segmento e tempi di rifornimento inferiori a quattro minuti. Nei furgoni di grandi dimensioni, l’aggiunta della tecnologia a celle a combustibile consente di raggiungere un’autonomia fino a 500 km, con tempi di rifornimento di soli cinque minuti.



L’offerta di Stellantis comprenderà otto versioni dei furgoni di medie e grandi dimensioni con propulsione a celle a combustibile a idrogeno prodotte nei suoi stabilimenti: Citroën ë-Jumpy e ë-Jumper, Fiat Professional E-Scudo e E-Ducato, Opel Vivaro e Movano, e Peugeot E-Expert e E-Boxer.

La tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno ricopre un ruolo fondamentale nella tabella di marcia verso la mobilità a emissioni zero di Stellantis. Nata nel 2021, Stellantis è il primo produttore al mondo a commercializzare questo tipo di veicolo. Nel 2023, Stellantis ha acquisito un terzo del capitale di Symbio, azienda leader nella tecnologia dell’idrogeno con stabilimenti in Europa e negli Stati Uniti.