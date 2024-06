Stellantis, avvia la produzione delle elettriche Leapmotor in Polonia

Leapmotor ha iniziato la produzione di veicoli elettrici presso lo stabilimento di Stellantis a Tychy, Polonia, secondo un rapporto di Jefferies.

La joint venture, guidata da Stellantis con una partecipazione del 51%, ha visto le prime unità del piccolo EV T03 uscire dalla linea di produzione la scorsa settimana, con la produzione di massa prevista per settembre.

Reuters aveva riferito a marzo che Stellantis aveva scelto il sito polacco per la produzione europea di Leapmotor principalmente per risparmiare sui costi. I costi di produzione a Tychy sono stimati tra 400 e 500 euro per auto, paragonabili a quelli in Cina, ma significativamente inferiori rispetto ai circa 1.000 euro in Italia.

La joint venture, denominata Leapmotor International, rappresenta un accordo pionieristico che consente a Stellantis di costruire, esportare e vendere veicoli Leapmotor al di fuori della Cina. Questa collaborazione include anche l'acquisizione da parte di Stellantis di una partecipazione del 21% in Leapmotor, per un valore di 1,6 miliardi di dollari.

Secondo Jefferies, la joint venture prevede di avviare la produzione di un secondo modello, il SUV A12, nel primo trimestre del 2025 presso lo stabilimento polacco. Inoltre, Leapmotor ha iniziato a preparare la produzione localizzata di componenti per supportare le operazioni europee.

Parallelamente, Leapmotor prevede di produrre il SUV C10 in Cina ed esportarlo in Europa, poiché questo modello potrebbe essere venduto a prezzi più alti. Tuttavia, la recente decisione della Commissione europea di imporre dazi aggiuntivi del 21% sui veicoli elettrici cinesi a partire da luglio potrebbe influenzare queste esportazioni.