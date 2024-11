Stellantis cresce nei mercati europei: leadership nel settore elettrico e nei veicoli commerciali

Stellantis dimostra resilienza e capacità di adattamento nel mercato europeo, registrando una crescita significativa in settori chiave nonostante il rallentamento generale delle vendite nel comparto automobilistico.

Con una quota del 17,5% nell’UE29 per il mese di ottobre, Stellantis si conferma al secondo posto nella classifica europea, trainato da una forte domanda di veicoli elettrici (BEV) e ibridi. In particolare, il gruppo ha raggiunto una quota del 12,5% per i BEV nel mercato UE29, con un incremento delle vendite dell’1,2% e un aumento della produzione per modelli come la Citroën ë-C3, che ha ottenuto il primato nel mercato francese.

La performance dei singoli marchi è stata eccezionale, con Peugeot che ha registrato un aumento delle vendite del 12,3%, accrescendo la propria quota di mercato in Francia, Italia e Portogallo. In particolare, la Peugeot e-208 e la Fiat 500e si collocano tra i cinque BEV più venduti del 2024, mentre il mercato britannico ha visto una crescita a tre cifre (+188%) per Stellantis, dove la leadership nei veicoli elettrici commerciali ha consolidato la posizione del gruppo. Anche in paesi come il Portogallo (+31,4%), Belgio (+16%) e Polonia (+12%), Stellantis ha visto un aumento delle vendite, dimostrando la forza del gruppo nei mercati europei.

Il segmento dei veicoli commerciali di Stellantis, grazie alla divisione Stellantis Pro One, ha consolidato la propria leadership con una quota di mercato del 31% a ottobre, trainata dai veicoli elettrici leggeri (35,7%). Questo successo è stato particolarmente evidente in Germania e nei Paesi Bassi, dove la crescita delle vendite dei veicoli commerciali ha superato il 100% su base annua, raggiungendo una quota di mercato complessiva del 28,9% nel segmento elettrico. Anche in Spagna e Italia, Stellantis si è confermata leader del mercato con una quota del 42% e del 38,24%, rispettivamente, grazie ai marchi Citroën e Fiat Professional.

“La nostra forte crescita nei principali segmenti dell’elettrico e le eccellenti performance nei veicoli commerciali dimostrano la capacità di Stellantis di navigare un mercato difficile senza perdere di vista l’obiettivo della sostenibilità,” ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa allargata.

Grazie a una strategia focalizzata sull’innovazione e l’espansione dei veicoli a basse emissioni, Stellantis consolida il proprio ruolo di protagonista nel panorama automobilistico europeo, puntando a una mobilità sempre più sostenibile e inclusiva per i clienti e le comunità locali.