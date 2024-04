Stellantis cresce nell’ UE29, leader nelle vendite BEV e commerciali

Nei primi mesi del 2024, Stellantis ha dimostrato un'eccezionale performance nel mercato automobilistico europeo,

confermando il trend di crescita con un significativo aumento del 5,4% nei volumi di vendita (Autovetture+Veicoli Commerciali) rispetto all'anno precedente. Questo risultato non solo riflette la solidità della strategia commerciale dell'azienda ma anche la sua resilienza in un contesto di mercato sfidante, caratterizzato dalla mancanza di incentivi alla domanda in molti mercati chiave dell'Unione Europea.

Con una quota di mercato del 19,2%, Stellantis ha consolidato la sua posizione di leadership, registrando un aumento di 0,9 punti percentuali rispetto al 2023. Tale successo è particolarmente evidente in Francia, dove l'azienda ha mantenuto la prima posizione con una quota di mercato combinata Autovetture+Veicoli Commerciali del 32,4%, segnando un incremento di 0,3 punti e distanziando di 7,5 punti il principale competitor.

L'Italia vede Stellantis confermarsi leader di mercato con un aumento delle vendite del 4,3%, mentre in Germania la crescita è stata straordinaria, pari al 22,7%, con un incremento della quota di mercato di 2 punti percentuali. Anche in Spagna e nel Regno Unito, Stellantis ha ottenuto risultati notevoli, affermando la sua leadership e registrando una crescita significativa delle vendite.

Nel segmento dei veicoli commerciali, la business unit Stellantis Pro One Commercial Vehicles ha mantenuto la leadership di mercato con una quota del 30% e un aumento dei volumi su base annua dell'11,1%. Questo successo riflette l'ampio e rinnovato portafoglio prodotti di Stellantis, che comprende 12 modelli in tutti i segmenti di veicoli commerciali.

La crescita non si limita ai veicoli tradizionali. Nel mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV), Stellantis ha registrato un aumento del 4,5% su base annua, conquistando una quota di mercato del 14,4% in Europa nel primo trimestre. In particolare, in Francia i BEV di Stellantis hanno segnato una crescita a due cifre (+54%), raggiungendo una quota di mercato del 35,7%.

Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis per l'Europa allargata, ha sottolineato l'importanza della fiducia dei clienti nei prodotti e nei marchi dell'azienda, annunciando l'introduzione di molti nuovi prodotti entusiasmanti nel corso dell'anno per consolidare ulteriormente la posizione di leadership di Stellantis.

L'eccezionale performance di Stellantis, soprattutto nel segmento dei veicoli elettrici, evidenzia il potenziale di crescita in un mercato supportato da incentivi adeguati. Con il piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis mira a rendere i veicoli elettrici accessibili a tutti, sottolineando l'importanza di un impegno condiviso verso una mobilità sostenibile.