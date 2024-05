Annalisa ieri e oggi: da Amici 2010 a bomba sexy della musica italiana

Annalisa è (con Elodie) ormai la vera diva della musica italiana: talento, personalità e sex appeal che fanno da contorno a brani sempre vincenti nelle classifiche e premiati a suon di dischi di Platino.

L'anno di svolta per lei fu il 2010 quando venne lanciata dal talent “Amici di Maria De Filippi”, arrivando seconda nella sua categoria e vincendo il premio della critica giornalistica

Da lì il primo album solista, intitolato “Nali” (pubblicato il 4 marzo del 2011 con l’etichetta “Warner Music Italy”) che tra i nove singoli conteneva “Diamante lei e luce lui”, disco d’oro d'esordio mentre l’album ottenne il disco di platino e un Wind Music Award.

Da lì in poi è stato un crescendo tra podi al Festival di sanremo (da "Il mondo prima di te” del 2018 a "Sinceramente" in questo 2024) e canzoni entrate nel cuore dei suoi fans.

Con qualche primato assoluto: con oltre tre milioni di unità sul suolo nazionale, è l'artista italiana con più copie vendute in era FIMI. E' stata poi la prima artista italiana a ricevere un Global Force Award ai Billboard Women in Music 2024. Andando su alcune canzoni di successo: Bellissima è il singolo di un'artista italiana con più settimane trascorse nella classifica settimanale delle vendite FIMI. Mon amour ha il record per il singolo più riprodotto di sempre su Spotify per un'artista italiana solista con oltre 83 milioni di ascolti. Sinceramente ha ottenuto il record per il maggior numero di riproduzioni streaming raccolti in 24 ore in territorio italiano su Spotify da parte di un'artista

Ma Annalisa è anche star social. Oltre alla sua musica, anche la trasformazione nel look non ha lasciato indifferenti i fans e le sue foto hanno raccolto like e commenti pieni d'amore per lei.