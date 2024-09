Stellantis Design Studio, tre anni di creatività globale e innovazione nel design

Lo Stellantis Design Studio (SDS), agenzia creativa di Stellantis, celebra tre anni di attività,

durante i quali ha collaborato con numerosi clienti internazionali per sviluppare soluzioni di design su misura, con un focus sull’innovazione e l’eccellenza.

Secondo Klaus Busse, Head of Stellantis Design Studio e responsabile del design per Maserati e Jeep Europe, SDS offre ai clienti un accesso esclusivo alle competenze creative e tecnologiche di Stellantis. Questo comprende la possibilità di collaborare con i 14 marchi iconici del gruppo, come Peugeot, Jeep® e Maserati, per progetti che spaziano dal design automobilistico all’architettura e alla moda.

Innovazione e tecnologia avanzata a servizio del design

Il SDS non si limita a offrire creatività: i clienti possono sfruttare le tecnologie più avanzate di Stellantis, come l’intelligenza artificiale e la visualizzazione virtuale immersiva, per sviluppare progetti innovativi e performanti. La combinazione di competenze ingegneristiche e tecnologiche, insieme a una profonda conoscenza del marketing e dei fattori umani, permette di creare soluzioni all'avanguardia per ogni settore.

Progetti come il concept Peugeot-Beneteau Sea Drive, il pianoforte Peugeot-Pleyel e la cucina DS Automobiles-Pavillon Ledoyen sono solo alcuni esempi dell'incredibile varietà di collaborazioni tra Stellantis e partner internazionali.

Un approccio olistico al design

Lo Stellantis Design Studio offre un servizio completo a 360 gradi, partendo dalla ricerca e dalla strategia del marchio, fino alla creazione di asset per la comunicazione. Questo approccio olistico consente a SDS di sviluppare progetti di design su misura, perfettamente allineati con gli obiettivi di ciascun cliente.

Hugo Nightingale, Global Creative Director di Stellantis Design Studio, sottolinea come la missione dell’agenzia sia quella di “plasmare il futuro”, anticipando le tendenze e comprendendo a fondo le necessità dei consumatori. I team creativi del SDS lavorano in stretta collaborazione con i clienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate che permettono loro di rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione.

Competenze multidisciplinari per progetti globali

Lo Stellantis Design Studio si avvale di un team internazionale di esperti in diverse discipline, tra cui design di abbigliamento, prodotti, trasporti e grafica. Grazie alla diversità del team, SDS è in grado di fornire soluzioni creative innovative che rispondono ai bisogni specifici di ogni cliente e settore.

Un aspetto fondamentale di SDS è la sua portata globale. I centri creativi si trovano in città chiave come Parigi, Torino, Detroit, San Paolo, Shanghai e Casablanca, consentendo a SDS di offrire una prospettiva multiculturale e soluzioni su misura per clienti di tutto il mondo. Questa vasta rete globale permette a SDS di combinare una profonda conoscenza delle esigenze locali con una visione delle tendenze globali.

Progetti recenti: creatività applicata a settori diversi

Negli ultimi tre anni, lo Stellantis Design Studio ha lavorato su progetti di grande rilevanza e innovazione. Tra i più significativi troviamo:

MND - Orizon: SDS ha sfruttato la tecnologia di stampaggio di Stellantis per creare un design modulare e rivoluzionario per un nuovo ecosistema di trasporto a fune, combinando funzionalità ed estetica per ambienti montani e urbani.

Aura Aero - ERA: Collaborando con Aura Aero, SDS ha contribuito allo sviluppo di uno dei primi aerei passeggeri a basse emissioni di carbonio, utilizzando tecnologie avanzate di realtà virtuale per ottimizzare design ed efficienza.

Maserati MSG Racing Formula E: SDS ha creato l'identità visiva audace del team Maserati per il campionato di Formula E, definendo uno stile distintivo e iconico per auto da corsa e merchandising.

Un futuro guidato dall’innovazione

Lo Stellantis Design Studio non è solo un'agenzia creativa, ma un vero e proprio partner strategico per le aziende che vogliono distinguersi in un mondo sempre più competitivo. Il suo approccio orientato al cliente, combinato con un profondo impegno verso l’innovazione tecnologica, posiziona SDS come leader nel panorama del design globale.

“La nostra missione è chiara: aiutare i nostri clienti a raggiungere nuovi traguardi e ridefinire le possibilità, attraverso il design” – afferma Loïc Rigaud, Business Leader di Stellantis Design Studio. Grazie a un team esperto e a una presenza globale, SDS è pronto a trasformare le aspirazioni dei clienti in realtà, offrendo soluzioni di design che lasciano un segno nel mercato globale.