Stellantis e Infineon collaborano per l'Innovazione nella distribuzione di potenza per veicoli elettrici

Stellantis e Infineon Technologies hanno siglato una collaborazione di rilievo che si concentra sull'innovazione della conversione e distribuzione di potenza per i veicoli elettrici di prossima generazione.

Questo accordo strategico è in linea con la visione di Stellantis di una mobilità pulita e accessibile e con la sua ambiziosa roadmap, Dare Forward 2030, che punta a una transizione globale verso l’elettrificazione. La partnership permetterà a Stellantis di implementare soluzioni energetiche avanzate basate su semiconduttori al carburo di silicio (SiC) e altre tecnologie di Infineon, che garantiscono una maggiore efficienza e affidabilità, oltre a un contenimento dei costi.

Tecnologia e competitività: i vantaggi dell'architettura di potenza

La collaborazione con Infineon fornirà a Stellantis accesso a componenti elettronici d’avanguardia, come i semiconduttori al carburo di silicio e i microcontrollori AURIX™. Questi ultimi sono fondamentali per la nuova architettura zonale STLA Brain, che rappresenta la prossima generazione di piattaforme elettroniche per i veicoli Stellantis. Utilizzando i semiconduttori SiC, Stellantis potrà incrementare l’efficienza energetica dei veicoli, riducendo allo stesso tempo il numero di componenti necessari e, di conseguenza, i costi complessivi.

Gli interruttori di potenza intelligenti PROFET™ di Infineon, un altro elemento chiave dell’accordo, sostituiranno i fusibili tradizionali, consentendo un design più pulito e riducendo il cablaggio interno dei veicoli. Questa soluzione innovativa offrirà a Stellantis una gestione avanzata della rete energetica dei veicoli, garantendo al tempo stesso un’elevata protezione contro i guasti elettrici e riducendo i tempi di manutenzione.

Il Joint Power Lab: un centro per la sperimentazione

Per supportare ulteriormente l'innovazione, Stellantis e Infineon hanno istituito un “Joint Power Lab,” un centro di ricerca e sviluppo che si focalizzerà sulla definizione di un’architettura di alimentazione scalabile e intelligente. Questo laboratorio permetterà di perfezionare l’architettura di potenza dei veicoli Stellantis, facilitando l’integrazione di soluzioni avanzate come il monitoraggio continuo e la gestione del carico. L'obiettivo è quello di creare un ecosistema di veicoli "software-defined" che si adatti dinamicamente alle esigenze energetiche e operi in modo efficiente e sicuro.

Una partnership strategica per il futuro dell’elettrificazione

Questa partnership arriva in un momento cruciale per il mercato automobilistico, che vede una crescente domanda di semiconduttori per veicoli elettrici. Secondo la società di analisi TechInsights, Infineon detiene una quota significativa del mercato globale dei microcontrollori per autoveicoli, con il 29% delle vendite globali, confermandosi un leader indiscusso nella fornitura di semiconduttori per il settore automotive. Grazie ai suoi impianti di produzione in Malesia e Germania e a una joint venture con TSMC, Infineon è ben posizionata per soddisfare la crescente richiesta di semiconduttori, una risorsa essenziale per l’industria automobilistica elettrica.

Peter Schiefer, Presidente della divisione Automotive di Infineon, ha sottolineato come questa partnership rappresenti un’occasione di innovazione per entrambe le aziende, affermando che i semiconduttori di Infineon supportano la decarbonizzazione e digitalizzazione della mobilità. La capacità di Infineon di sviluppare soluzioni elettroniche avanzate è un punto di forza per Stellantis, che potrà beneficiare di componenti tecnologicamente avanzati per ottimizzare l’efficienza dei propri veicoli elettrici.

Verso una mobilità elettrica accessibile

La collaborazione tra Stellantis e Infineon rappresenta anche un passo significativo verso una mobilità elettrica economicamente accessibile. Con il supporto di Infineon, Stellantis potrà implementare architetture di potenza avanzate che riducono i costi operativi e aumentano l’efficienza energetica, portando vantaggi sia ai consumatori sia al mercato. Inoltre, la standardizzazione dei moduli di alimentazione al carburo di silicio contribuirà a ridurre i costi di produzione, rendendo i veicoli elettrici Stellantis più competitivi e attraenti per un pubblico più ampio.

Questa collaborazione apre nuove possibilità di sviluppo per entrambe le aziende, che mirano a creare una mobilità più sostenibile e orientata al futuro. Stellantis, con la sua esperienza nel settore automobilistico, e Infineon, con il suo know-how nell’ambito dei semiconduttori, formano una sinergia potente per affrontare le sfide dell’elettrificazione e contribuire a una mobilità sempre più pulita e avanzata.