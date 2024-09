Stellantis Factory Booster Day, innovazioni per l’efficienza produttiva

Il Factory Booster Day 2024 di Stellantis ha visto la presentazione di 93 innovazioni, confermando l'impegno dell'azienda nel miglioramento continuo dei suoi processi produttivi.

Questo evento, giunto alla nona edizione, si è tenuto il 18 settembre presso il Complesso di Mirafiori, a Torino, ed è diventato una parte cruciale della strategia di Stellantis per affrontare le sfide del settore automobilistico globale.

Collaborazione e innovazione

Uno degli elementi chiave del Factory Booster Day è il processo di Open Challenge, attraverso il quale i fornitori e le startup possono proporre soluzioni innovative per migliorare la produzione. Grazie a questa iniziativa, più di 300 proposte sono state esaminate negli ultimi tre anni, e molte di esse sono state implementate con successo nei vari stabilimenti di Stellantis.

“La collaborazione con i nostri partner produttivi ha portato a una riduzione dei costi di trasformazione dell'11%, del consumo energetico del 23% e dei problemi di qualità del 40% dal 2021”, ha affermato Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer di Stellantis.

Innovazioni tecnologiche al servizio della produzione

Le tecnologie presentate durante le precedenti edizioni del Factory Booster Day continuano a migliorare l'efficienza e la sicurezza dei processi produttivi di Stellantis. Tra queste:

Autodesk Construction Cloud, una piattaforma basata su cloud, è stata implementata per migliorare la collaborazione tra Stellantis e i suoi fornitori. Questa piattaforma accelera la convalida dei progetti e riduce gli "sprechi digitali", consentendo una maggiore efficienza nella progettazione e costruzione degli impianti di produzione.

La guida robotica abilitata dall'intelligenza artificiale con visione tridimensionale è stata implementata in diversi stabilimenti Stellantis. Grazie a questa innovazione, sviluppata dalla startup francese GuideNow con Inbolt, i robot possono regolare in tempo reale le loro operazioni per evitare ostacoli e ottimizzare il processo di assemblaggio.

Le ruote autonome di wheel.me, startup norvegese di robotica, trasformano i carrelli tradizionali in robot mobili autonomi (AMR), aumentando l’efficienza produttiva senza interrompere i flussi di materiali esistenti. Questa tecnologia è stata introdotta con successo nel 2022 e Stellantis ha pianificato di estenderla ad altri stabilimenti.

Un futuro sostenibile con Dare Forward 2030

Le innovazioni promosse dal Factory Booster Day supportano l'ambizioso piano strategico di Stellantis, Dare Forward 2030, che si pone obiettivi di sostenibilità e innovazione. Questo piano mira a:

Raggiungere le zero emissioni di carbonio entro il 2038, con una compensazione limitata a una percentuale minima delle emissioni rimanenti. Dal 2021, Stellantis ha già ridotto del 20% l’impronta di carbonio della produzione negli ambiti 1 e 2.

Ridurre i costi di produzione del 40% entro il 2030, attraverso l’uso di automazione avanzata, soluzioni digitali e intelligenza artificiale.

Raggiungere la qualità del prodotto numero 1, grazie a sistemi ottimizzati per il rilevamento dei difetti, garantendo un'esperienza cliente senza pari.

Il Factory Booster Day è diventato un appuntamento fondamentale per Stellantis, che continua a investire nelle migliori tecnologie per garantire la qualità dei suoi prodotti e ridurre l’impatto ambientale della produzione. Le soluzioni innovative, come la robotica abilitata dall'intelligenza artificiale e le tecnologie cloud, stanno permettendo a Stellantis di rimanere all’avanguardia nel settore automobilistico, sostenendo una crescita sostenibile e competitiva nel mercato globale.