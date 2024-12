Stellantis incontra i Dealer Europei: obiettivi e strategie per il 2025

Questa settimana, Amsterdam è stata teatro del primo incontro tra le Associazioni dei Dealer Stellantis a livello europeo.

Un evento di grande rilevanza che ha visto la partecipazione di 110 rappresentanti provenienti da 20 Paesi, uniti per tracciare le priorità del 2025 in un contesto di mercato caratterizzato da sfide epocali, come la transizione verso la mobilità elettrica.

Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per la regione Enlarged Europe, ha guidato il meeting insieme ai leader di Brand e Marketing&Sales. Imparato ha sottolineato il ruolo cruciale della rete dei concessionari nel progetto Stellantis:

"La rete distributiva di Stellantis è fondamentale per il nostro business: siamo tutti Stellantis e solo mantenendo una collaborazione aperta e un clima di reciproca fiducia potremo vincere le sfide che ci attendono."

Durante il meeting, è stato posto l'accento su due aree chiave: il supporto alla rete dei concessionari attraverso una maggiore semplificazione dei processi e l'adozione di soluzioni innovative in ambito commerciale, finanziario e ITC, e l'incremento delle vendite, in particolare dei veicoli elettrificati, in linea con le normative europee.

Grazie al continuo ampliamento della gamma Stellantis, il gruppo mira a consolidare la propria quota di mercato e offrire un ventaglio di soluzioni di mobilità flessibili, adatte a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente.

Imparato ha concluso il suo intervento con parole di incoraggiamento: "Ci troviamo davanti a un futuro pieno di sfide, ma sono sicuro che con la nostra competenza e il nostro comune impegno raggiungeremo tutti i traguardi che ci siamo prefissati."

Anche i Presidenti delle quattro Associazioni dei Dealer hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa:

"Questa prima conferenza ha rafforzato la convergenza tra le associazioni e gettato le basi per il 2025 in uno spirito nuovo e collaborativo. Siamo pronti ad affrontare il futuro con fiducia nella partnership con Stellantis."

Questo incontro segna un passo importante per rafforzare il dialogo tra il management di Stellantis e la rete distributiva, in vista di un 2025 in cui sostenibilità, innovazione e collaborazione saranno le parole chiave per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.