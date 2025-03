Stellantis investe 38 milioni a Verrone per l’elettrico: svolta green in Piemonte dal 2027

Stellantis continua a puntare sull’elettrificazione e investe 38 milioni di euro nello storico stabilimento di Verrone, in provincia di Biella,

destinato a diventare un polo chiave nella produzione delle componenti per i moduli di propulsione elettrica (EDM) delle future vetture della gamma STLA. Un segnale forte per il territorio piemontese, che ribadisce il ruolo centrale dell’Italia nel percorso strategico di Stellantis verso una mobilità sempre più sostenibile e tecnologicamente evoluta.

L’annuncio dell’investimento a Verrone segue di pochi giorni il lancio ufficiale del nuovo Piano Stellantis Italia, che mira non solo all’elettrificazione completa della gamma dei veicoli del Gruppo, ma anche alla tutela dei posti di lavoro e alla riqualificazione professionale del personale coinvolto nella transizione energetica.

Nell’impiacnto di Verrone, guidato da Liliana Caminiti, saranno prodotti alberi e ingranaggi in acciaio, destinati ai moduli di propulsione elettrica (EDM) impiegati sui futuri modelli elettrici Stellantis, che utilizzeranno una nuova piattaforma modulare sviluppata per l’intero Gruppo. Questa piattaforma è destinata a rivoluzionare l'approccio produttivo e progettuale del marchio, rendendo il polo piemontese uno degli impianti più avanzati del Gruppo Stellantis in Europa.

I nuovi componenti entreranno in produzione entro la fine del 2027, trasformando così lo stabilimento piemontese in uno dei centri strategici per il mercato europeo della mobilità elettrica. A Verrone saranno prodotti alberi e ingranaggi in acciaio, elementi fondamentali per le unità di propulsione elettrica, fino ad oggi realizzati in vari impianti europei del Gruppo.

Secondo quanto comunicato ufficialmente da Stellantis, la capacità produttiva prevista a regime si attesterà su circa 200 mila componenti l'anno, con un potenziale incremento fino a ulteriori 200 mila unità negli anni successivi, in base all'andamento del mercato automobilistico europeo e globale.

Questo importante investimento risponde non soltanto alle esigenze tecnologiche legate alla transizione energetica, ma punta anche a salvaguardare e incrementare l’occupazione sul territorio, attraverso piani di aggiornamento professionale e formazione specifica. In quest’ottica, Stellantis ha già avviato programmi di riqualificazione professionale mirati a sviluppare competenze nuove nel campo delle motorizzazioni elettriche, coinvolgendo direttamente il personale dello stabilimento piemontese.

Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer per la regione Enlarged Europe di Stellantis, ha sottolineato l’importanza strategica di questa iniziativa: «Siamo orgogliosi di questo investimento perché riflette pienamente la nostra visione per il futuro della mobilità sostenibile e testimonia l’eccellenza del nostro stabilimento di Verrone, vero fiore all’occhiello del Gruppo. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di elettrificazione, dimostrando come l’Italia resti al centro delle nostre priorità produttive e tecnologiche per il mercato europeo».

L’impianto di Verrone occupa attualmente circa 350 dipendenti, coordinati dalla responsabile Liliana Caminiti. La decisione di investire proprio in questo sito produttivo conferma la volontà del Gruppo di valorizzare la lunga tradizione industriale e tecnologica del Piemonte, regione storicamente legata al settore automotive, oggi chiamata a un ruolo di protagonista nella mobilità elettrica.

Questo investimento, inoltre, è destinato a rafforzare ulteriormente il ruolo strategico di Stellantis nel panorama automotive europeo, consolidando una filiera produttiva integrata e all’avanguardia, capace di affrontare le nuove sfide della mobilità sostenibile con competenza, qualità e competitività.

Con la produzione di componenti per i moduli elettrici EDM, lo stabilimento di Verrone diventa, dunque, un tassello fondamentale per Stellantis, che punta a incrementare ulteriormente la propria presenza sui mercati globali grazie a una gamma di modelli elettrificati sempre più competitivi e sostenibili. Il futuro della mobilità è ormai elettrico, e Verrone è pronta a essere protagonista di questa svolita.