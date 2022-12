Stellantis leader nelle vendite dei veicoli LEV nei primi 11 mesi del 2022

Nei primi undici mesi dell’anno, Stellantis si conferma in Italia al primo posto nelle vendite dei veicoli LEV,

quelli a basse emissioni con la spina, rafforzando la sua supremazia in tutti i più rilevanti segmenti di mercato.

Secondo i dati forniti da Dataforce, Stellantis ottiene nel mercato delle vetture una quota del 32,6%, in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di 1,8 punti percentuali, nell’ambito di un mercato italiano che sul fronte dei LEV pesa l’8,8%. La Fiat Nuova 500 elettrica e le PHEV Compass e Renegade per Jeep ® , sono le tre vetture più vendute nel mercato LEV.

Ancora più marcata, per Stellantis, la leadership LEV nel settore dei veicoli commerciali, dove il Gruppo raddoppia la quota rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sfiorando la metà del mercato con il 49,6% di quota. In sintesi, un veicolo su due è del Gruppo Stellantis. In particolare, secondo i dati Dataforce, in prima e seconda posizione ci sono Opel (18,14%) e Fiat (15,1%).

Nelle vetture BEV (Battery Electric Vehicle), la stella assoluta è la Fiat Nuova 500 prodotta a Mirafiori. Nei primi undici mesi del 2022, Nuova 500 è saldamente al primo posto del podio in Italia con circa seimila immatricolazioni. In soli due anni, la Nuova 500 è stata scelta da oltre 100.000 clienti in Europa e ha vinto 33 premi internazionali, in nove Paesi, rendendola la FIAT più premiata di sempre. Fiat con Nuova 500 elettrica è leader anche per quanto riguarda l’esperienza di vendita nel metaverso. Infatti, è stato lanciato oggi il FIAT Metaverse Store, il primo showroom interattivo al mondo alimentato dal metaverso, che rende il marchio un vero e proprio leader nell'offerta di una brand experience immersiva e allo stesso tempo semplice.

Anche Abarth ha recentemente inaugurato un'era totalmente nuova con il debutto della Nuova Abarth 500e, completamente elettrica. Combinando prestazioni, tecnologia elettrica, stile e un potente sound, il nuovo Scorpione trasforma la tecnologia più avanzata in pura adrenalina e la sostenibilità in prestazioni. Al via anche una nuova esperienza di acquisto online, con la Nuova Abarth 500e Edizione Scorpionissima ed un'esclusiva fase di pre-booking fino al 15 dicembre sarà dedicata ai soli membri della comunità Abarth.

Nel mercato dei veicoli ibridi con la spina, ossia quello delle vetture Plug-In-Hybrid, particolarmente premiata è la tecnologia 4xe di Jeep: il marchio detiene la leadership con una quota nei primi undici mesi dell’anno del 28,7%. Il successo porta la firma dei SUV Made in Italy Compass 4xe e Renegade 4xe, le vetture ricaricabili più vendute nei rispettivi segmenti, e dell’icona Wrangler 4xe. Compass, in particolar modo, è la numero uno nel segmento C-Suv con una quota del 28,4%, in crescita di 4,6 punti percentuali rispetto ai primi undici mesi dello scorso anno. Renegade non è da meno nel B-Suv dove è al primo posto delle vendite, considerando anche le vetture pure electric, con una quota del 52,3%. Nello stesso segmento, Renegade, insieme a PEUGEOT e-2008 e Opel Mokka-e detengono più del 65% di quota di mercato.

Nel mercato dell’elettrico puro, nel segmento B-Berlina la PEUGEOT è saldamente al comando con la e-208, 100% elettrica. Anche il SUV compatto PEUGEOT e-2008, 100% elettrico, occupa la prima posizione del suo segmento, dimostrando anche nella versione elettrica di esser molto apprezzato dagli italiani. Per quanto riguarda le alternative del mondo plug-in HYBRID del Leone, Nuova 308 occupa la prima posizione tra le station wagon del segmento C. Sul fronte DS Automobiles, la nuova DS4, in poco più di un anno di vita, è già sul podio tra le berline del segmento C. Dal 2019, il Brand del lusso francese ha presentato una gamma 100% elettrica diventando nel 2020 il marchio multi-energia con le emissioni di CO 2 più basse in Europa. La transizione sta accelerando: dal 2024, ogni nuovo design di DS Automobiles sarà 100% elettrico.

Con il 2023 PEUGEOT arriverà ad offrire sul mercato il 100% della sua gamma anche in versione elettrificata, grazie all’arrivo di nuove motorizzazioni ibride che debutteranno sui SUV 3008 e 5008. Da qualche giorno è ordinabile anche la novità di questi ultimi mesi, Nuova 408. Disponibile in due versioni plug-in HYBRID, Nuova 408 arriverà nel nostro Paese a febbraio 2003 e nei mesi seguenti vedrà anche il debutto della versione 100% elettrica.

Anche Alfa Romeo è entrata nel mercato dei veicoli elettrificati lanciando la nuova Tonale Plug in Hybrid Q4. È l’Alfa Romeo più efficiente di sempre con emissioni di CO 2 a 26 gr/Km, oltre 80 km di autonomia in città in full electric (oltre 600 km di autonomia complessiva per affrontare lunghi tragitti extraurbani) e una potenza di 280 cavalli.

Analoghi successi di vendite li registra Opel. Opel Corsa seconda nel segmento B-Berlina nel complessivo vetture e veicoli commerciali, mentre Opel Mokka-e tra le prime tre nel segmento B-SUV. Nel 2023 l’offerta elettrificata del marchio, già ampia oggi con 12 modelli, si arricchirà ulteriormente con l’arrivo di Nuova Opel Astra Electric. In tal modo Opel procede spedita per rispettare la promessa di diventare un marchio totalmente elettrico in Europa entro il 2028.

Anche la gamma LEV Citroën cresce nell’apprezzamento del mercato italiano grazie ai recenti lanci dell’ammiraglia del Brand, la Nuova C5 X Hybrid Plug-In, e del SUV familiare Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In. In particolare, la Nuova C5 X Hybrid Plug-In si posiziona già, dopo pochi mesi, al 2° posto del ranking del segmento D berlina PHEV. Per promuovere l’elettrificazione, Citroën ha anche lanciato la “Patente Elettrica Citroën”: un gaming divertente ed educational con cui mettersi alla prova della propria conoscenza sull’elettrificazione. Prosegue, inoltre, il successo di Citroën Ami -100% ëlectric, che da inizio anno si conferma al primo posto nel segmento dei quadricicli leggeri elettrici con una quota di oltre il 55%.

“Stellantis ha in Italia una leadership assoluta nelle vendite dei veicoli a basse emissioni” afferma Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia. “E’ un risultato – aggiunge - che abbiamo acquisito grazie al nostro impegno strategico per l’elettrificazione che si basa un investimento di oltre 30 miliardi di euro a livello globale che sarà completato entro il 2025. Abbiamo la responsabilità, come leader di mercato, di accompagnare gli italiani – commenta - nella transizione verso la mobilità elettrificata. E questo lo possiamo fare grazie anche ad una rete di dealer altamente professionale che si sta evolvendo al nostro fianco per rispondere alle più variegate esigenze del cliente”.