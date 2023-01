Stellantis presenta la nuova business unit “Mobilisights”

Stellantis ha annunciato al CES 2023 la nascita di Mobilisights, una business unit indipendente, totalmente dedicata al potenziamento dell’attività di Data-as-a-Service (DaaS),

allo sviluppo e alla concessione in licenza di prodotti, applicazioni e servizi B2B innovativi. I prodotti Mobilisights saranno per una vasta gamma di realtà, tra cui aziende private, società di servizi pubblici, istituti di istruzione e di ricerca, promuovendo l’adozione di decisioni basate sui dati e consentendo lo sviluppo di un’ampia gamma di applicazioni e servizi. Una delle sette business unit in crescita annunciate nel piano strategico Dare Forward 2030, Mobilisights costituisce un passo importante nello sforzo di Stellantis di sviluppare e promuovere le proprie attività legate a software e dati.

“La visione di Mobilisights è quella di contribuire a rendere il mondo più intelligente, sfruttando le informazioni fornite dai dati provenienti dai veicoli per ispirare lo sviluppo di applicazioni e servizi innovativi in grado di trasformare e migliorare sensibilmente la vita quotidiana di utenti e aziende” ha affermato Sanjiv Ghate, CEO di Mobilisights. “Utilizzati correttamente, i dati provenienti dai sensori e altri dati ricavati dai veicoli connessi consentono di sviluppare un’ampia gamma di servizi e applicazioni dai vantaggi straordinari, che vanno da contratti assicurativi personalizzati in base all’uso del veicolo all’individuazione dei pericoli della strada, alla gestione del traffico. Con i suoi 14 marchi iconici e milioni di veicoli connessi, Stellantis ha a disposizione una quantità di dati globale senza pari in grado di alimentare queste attività.”

Sfruttando appieno i dati provenienti dai 34 milioni di veicoli connessi che l’Azienda pianifica di raggiungere entro la fine del decennio, Mobilisights gode dell’accesso e del diritto esclusivo di concedere in licenza i dati provenienti dai veicoli di tutti i marchi Stellantis a clienti esterni. Una simile densità di dati consentirà a Mobilisights di godere di un maggiore livello di autonomia in relazione alla necessità di ricorrere ad altri fornitori di dati per alimentare le applicazioni.

La strategia software di Stellantis prevede l’impiego di piattaforme tecnologiche di nuova generazione, basate sulle funzionalità esistenti dei veicoli connessi, per trasformare il modo in cui i clienti interagiscono con i propri veicoli. Si prevede che questa strategia, illustrata a dicembre 2021 in occasione del Software Day di Stellantis, genererà circa 20 miliardi di euro di ricavi annui in crescita entro il 2030. Mobilisights contribuirà in modo essenziale alla realizzazione di questi ricavi.

Mobilisights e i suoi partner opereranno in conformità a una politica di riservatezza e di gestione dei dati estremamente rigida, che comprende l’utilizzo di dati anonimizzati e aggregati e la condivisione dei dati personali dei clienti esclusivamente con il loro consenso e per servizi specifici a loro scelta. I clienti possono inoltre revocare il proprio consenso alla raccolta, all’utilizzo e alla condivisione dei dati anche dopo averlo inizialmente concesso.

“L’intera attività si basa sulla fiducia” ha dichiarato Sanjiv Ghate. “Fiducia nel nostro ruolo di custodi dei dati e fiducia nel fatto che siamo qui per creare un mondo migliore.”