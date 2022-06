Stellantis protagonista al Milano Monza Motor Show

Stellantis sarà presente anche alla seconda edizione del Milano Monza Motor Show, che si terrà dal 16 al 19 giugno prossimi a Milano e a Monza.

Per il Gruppo, la presenza all’evento ha un forte valore sia sostanziale sia simbolico: il pubblico italiano potrà ammirare da vicino le novità e alcuni tra i modelli più significativi dei marchi Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot. Inoltre, la partecipazione al Motor Show – gratuito e fruibile in totale sicurezza – è un forte segnale di ritorno alla normalità dopo un lungo periodo di limitazioni della libertà. Una grande opportunità per tutti di vedere dal vivo in una location meravigliosa le più recenti proposte dei brand del Gruppo Stellantis. Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italia, ha spiegato che il gruppo è “orgoglioso ed entusiasta di partecipare al Mimo da protagonista di una transizione ecologica democratica: la nostra gamma elettrificata continua ad ampliarsi per soddisfare necessità sempre più evolute ed eterogenee.

Abbiamo aspettative molto importanti su tutti i modelli che abbiamo lanciato dallo scorso anno: penso ad Alfa Romeo Tonale, a Peugeot 308, a Nuova Citroën C5 X, a DS 4, a Opel Astra sino all’imminente arrivo di Jeep Grand Cherokee 4xe e a tutta la gamma FIAT. Nel 2022 continuerà la strategia di elettrificazione del Gruppo che prevede per ogni nuovo modello il lancio di motorizzazioni alternative, sia 100% elettriche sia Plug-In Hybrid, e che rappresenta un percorso di crescita verso la completa elettrificazione e rivoluzione energetica”. L’inaugurazione ed il taglio del nastro dell’esposizione statica è fissata per le ore 10.00 del 16 di giugno alla presenza delle istituzioni politiche e automotive, nella centralissima Piazza del Duomo, davanti al MIMO Center. Sempre in Duomo, alle 19.00 prenderà il via la spettacolare “Premiere Parade”, la sfilata di anteprime e novità guidate dai rappresentanti dei brand.

Il cuore di Milano, dunque, sarà anche il cuore della manifestazione con le pedane che ospiteranno le novità di oltre 40 brand tra case automobilistiche e motociclistiche partecipanti. Per ciascuna vettura presente sarà disponibile il QR code che, una volta inquadrato, rimanderà a una pagina dedicata sulla quale i visitatori potranno trovare tutte le informazioni del modello esposto come i dati tecnici, un testo descrittivo, foto e video gallery, i link al sito ufficiale del brand, al configuratore e al form per richiedere un test drive.