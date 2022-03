Sulla nuova Opel Astra arrivano i fari Intelli-Lux LED Pixel

La vera e propria funzione a matrice “taglia fuori” dalle file centrali e superiori di pixel con precisione e nel giro di pochi millisecondi eventuali veicoli che precedono la vettura o che provengono dalla direzione opposta. Le altre zone continuano a essere completamente illuminate. In questo modo, chi guida Opel Astra ha sempre una grande visibilità, ma senza abbagliare gli altri autoveicoli. Si riescono così a identificare oggetti come i cartelli stradali o eventuali animali al bordo della strada a una distanza che in passato sarebbe rimasta nell’oscurità, potendo così reagire più velocemente e in anticipo.