Sulle nuove Peugeot e-208 e SUV e-2008 disponibile il caricatore da 11 KW

Le nuove PEUGEOT e-208 e SUV e-2008 hanno aperto una nuova strada nel mercato delle auto alimentate da motorizzazione 100% elettrica. Eletta Auto dell’Anno 2020, la PEUGEOT 208 si è fin da subito fatta ammirare per il design distintivo, la tecnologia avanzata di cui è dotata e anche per la possibilità di esser scelta anche in versione 100% elettrica, in alternativa a benzina e Diesel. Alternativa offerta anche dal SUV PEUGEOT 2008, entrato nelle concessionarie italiane a maggio di quest’anno e già scelto da oltre 15 mila Clienti.

Le versioni elettriche e-208 e SUV e-2008 hanno di serie un caricabatteria di bordo da 7,4 kW che permette di ricaricare l’auto in corrente alternata in circa 7 ore. Da oggi, su entrambi i modelli è disponibile come optional il caricatore di bordo da 11 kW di tipo trifase che permette i ridurre il tempo di ricarica della batteria da 50 kWh a poco meno di 5 ore, circa il 30% in meno. Il prezzo di questo optional è di 300 euro per entrambi i modelli.

Rimane ovviamente disponibile, la possibilità, pressoché unica sul mercato, di caricare l’auto presso le colonnine in corrente continua da ben 100 kW, che permettono di ridurre l’attesa a circa mezz’ora per l’80% della capienza della batteria. Questo è reso possibile dal fatto che la batteria di e-208 ed e-2008 è raffreddata a liquido.