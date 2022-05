Svelati i vincitori della 62ª edizione de “Ii Premiolino”

In occasione della 62ª edizione, la Giuria de «Il Premiolino» di giornalismo si è riunita a Milano nei giorni scorsi, ha discusso le candidature e proceduto alla votazione.

I vincitori dell’edizione 2022 sono: Gabriele Micalizzi fotoreporter indipendente da anni in prima linea (i suoi scatti sono stati pubblicati da Le Monde, Liberation, Repubblica) per i reportage da Mariupol sulla distruzione del teatro e dal sottosuolo delle acciaierie Azovstal trasmessi da Piazza Pulita - La 7; Domenico Iannacone per il programma a puntate di Rai 3 “Che ci faccio qui” che con poesia narra vite ai margini della società, affrontando temi come legalità, immigrazione e accoglienza; Luigi Garlando in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci per il libro “Per questo mi chiamo Giovanni” sul magistrato Giovanni Falcone e per la pubblicazione dell’intervista al collaboratore di giustizia, Gaspare Mutolo, sul settimanale Oggi; Francesco Costa, vicedirettore de Il Post per “Morning”, la rassegna stampa in formato podcast de Il Post. Autore anche della serie “Da Costa a Costa” dedicata alla società americana, Costa nel 2020 ha pubblicato per Mondadori “Questa è l'America” e nel 2021 “Una storia americana”; Marta Serafini entrata al «Corriere della Sera» nel 2007 e dal 2015 alla redazione Esteri (esperta di terrorismo internazionale che da anni raccoglie storie sul campo e dà voce a vittime e carnefici direttamente dal fronte) per il diario di guerra da Odessa; Silvia Sciorilli Borrelli corrispondente per l’Italia del Financial Times per il suo impegno nel giornalismo d’inchiesta e come opinionista sui temi economici; Luca Steinmann per i servizi sulla guerra nel Donbass dal fronte russo per lo Speciale TgLa7 e per La Repubblica e per Limes. Il Premio BMW SpecialMente per l’inclusione sociale, giunto alla sua quarta edizione, è stato assegnato a Fiamma Satta per il programma “A spasso con te” in onda su Rai 3.

Ogni anno il Premiolino viene assegnato a un gruppo selezionato di giornalisti della carta stampata, della radio, della televisione e dei nuovi media che si sono distinti per l’impegno professionale e per aver contribuito alla difesa dell’indipendenza delle opinioni e della libertà di stampa da qualsiasi condizionamento.

Fra i riconoscimenti, dal 2019, vi è anche il Premiolino BMW SpecialMente che viene destinato a un giornalista, blogger o comunicatore impegnato su tematiche connesse all’inclusione sociale, che BMW Italia promuove attraverso il proprio progetto di responsabilità sociale d’impresa “SpecialMente” (www.specialmente.bmw.it).

Il Premiolino è considerato uno tra i più antichi e prestigiosi premi in ambito giornalistico. Nacque con il sostegno degli industriali Piero e Giansandro Bassetti e per iniziativa di un gruppo di inviati milanesi, tra cui Vergani, Monelli, Barzini, Montanelli ed Enzo Biagi, che fu il primo presidente.

La Giuria del «Premiolino» di giornalismo è composta da: Chiara Beria di Argentine (presidente), Piero Colaprico (vicepresidente), Giulio Anselmi, Ferruccio de Bortoli, Milena Gabanelli, Massimo Gramellini, Enrico Gramigna, Enrico Mentana, Donata Righetti, Valeria Sacchi, Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella, Carlo Verdelli e Roberto Olivi per BMW Italia.

Nell’Albo d’Oro, accanto a firme illustri come quelle di Sergio Zavoli, Giorgio Bocca, Camilla Cederna, Arturo Carlo Jemolo, Oriana Fallaci, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Alberto Ronchey, Indro Montanelli, Eugenio Scalfari, Leonardo Sciascia, Arrigo Levi, Mauro De Mauro, Lietta Tornabuoni, Natalia Aspesi e Guido Rossi, sono presenti anche i giornalisti di piccole redazioni di provincia premiati per la loro professionalità e la loro indipendenza. Il «Premiolino» è stato l’unico premio accettato dal cardinale Carlo Maria Martini, premiato nel 2010 per la sua rubrica sul Corriere della Sera.

“Negli anni il Premiolino” dichiara Chiara Beria di Argentine, Presidente della Giuria, “ha saputo segnalare giornalisti che anche in questi giorni di guerra si stanno distinguendo per competenza e coraggio. E’ il caso, tra gli altri, di Lucio Caracciolo, direttore di Limes (Premiolino 2017); Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera (Premiolino 2018); la freelance Francesca Mannocchi (Premiolino 2016) e Lucia Goracci, Rai (Premiolino 2014)”.

La cerimonia di premiazione dell’edizione 2022 si svolgerà lunedì 12 settembre presso il Giardino della Triennale di Milano.

“Siamo molto orgogliosi di essere partner de Il Premiolino per il quarto anno consecutivo, un'opportunità unica di premiare le eccellenze del giornalismo italiano insieme a una giuria così prestigiosa” - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Group Italia. - “Attraverso il nostro programma SpecialMente, dal 2001 ad oggi abbiamo coinvolto oltre 2,5 milioni di persone nelle nostre attività sul territorio e on line, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza su temi radicati nella nostra cultura aziendale come l’inclusione sociale, il dialogo interculturale, la sostenibilità e la cultura. Crediamo che restituire alla società il successo sia un dovere per le aziende leader e lo è ancora di più in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo. Facciamo i nostri complimenti più sinceri e ringraziamo Fiamma Satta per il suo inestimabile contributo da autentica narratrice”.