Lancia: Nuova Ypsilon da oggi ordinabile l’intera gamma in Italia

Oggi segna un'altra pietra miliare nel piano di Rinascimento di Lancia con l'apertura dell'ordinabilità in Italia della nuova Lancia Ypsilon in tutte le sue versioni,

che saranno disponibili presso i concessionari italiani a partire da giugno. Questo annuncio è stato fatto da Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, che ha sottolineato l'importanza di questo lancio nel contesto della strategia di posizionamento premium del marchio a livello europeo.

"Oggi è un giorno significativo nel nostro piano di Rinascimento, poiché segna l'inizio dell'ordinabilità della Nuova Lancia Ypsilon, la prima delle tre nuove vetture che lanceremo come parte del nostro ingresso nel mercato premium europeo," ha dichiarato Napolitano. La nuova Ypsilon si distingue per il suo design moderno e sostenibile, puntando a conquistare una clientela giovane ed esigente con caratteristiche di alto livello e un forte impegno verso l'elettrificazione.

La gamma include tre versioni: la Nuova Lancia Ypsilon con interni in verde salvia e dettagli in bronzo spazzolato; la Nuova Lancia Ypsilon LX, che offre il massimo in termini di lusso e materiali di alta qualità; e la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, pensata per offrire il massimo comfort e una guida autonoma di livello 2. Ogni modello rappresenta un'interpretazione unica dell'eleganza italiana combinata con tecnologie all'avanguardia.

La Nuova Lancia Ypsilon è anche disponibile in versioni ibrida ed elettrica, con prestazioni che promettono di essere al vertice del segmento, sostenendo così l'ambizione di Lancia di guidare l'era dell'elettrificazione nel mercato delle auto premium. Con un prezzo di listino che parte da meno di 25.000€, Lancia non solo propone un prodotto di alta qualità, ma anche accessibile, grazie anche alle opzioni di finanziamento vantaggiose offerte in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia.

La Ypsilon non è solo un'auto, ma un manifesto del design e dell'innovazione italiana, pronta a stabilire nuovi standard nel mercato automobilistico premium. Con questa mossa, Lancia non solo rinnova la sua offerta prodotto ma riafferma il suo impegno nei confronti della sostenibilità e dell'eleganza senza tempo.

Le offerte valide fino al 31 maggio 2024.

Nuova Lancia Ypsilon ibrida. Anticipo di 6.710€ e rata mensile di 150€ al mese per 36 mesi. TAN 4,99%, TAEG 7.02%. Maxi-rata finale: 15.395.1€, inclusa estensione di garanzia 3 anni/30.000km.

Nuova Lancia Ypsilon elettrica. Anticipo di 9.619€ e rata mensile di 150€ al mese per 36 mesi. TAN 4,99%, TAEG 6.75%. Maxi-rata finale: 18.479€, con incentivi statali e rottamazione, incluse estensione di garanzia 3 anni/30.000km e soluzione di ricarica domestica Easy Wallbox, grazie al supporto dei servizi offerti da Free2Move Charge.