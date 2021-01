Tesla deve richiamare 158mila auto: problemi di sicurezza al computer di bordo

Negli Stati Uniti, l'agenzia per la sicurezza stradale, NHTSA, ha chiesto a Tesla di richiamare 158.000 auto negli Usa per un problema di sicurezza legato all'esaurimento della memoria del computer di bordo e in particolare il sistema di infotainment. Le auto interessate sono berline Model S prodotte tra il 2016 e il 2018 e SUV da città Model X prodotti all'inizio del 2018.